Carabineros abate a sujeto que atacó con un cuchillo a un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica

Un sujeto fue abatido en la Corte de Apelaciones de Arica, luego que atacó con un arma blanca a un funcionario del recinto.

En el procedimiento en que el hombre cayó muerto participó personal de Carabineros y de Gendarmería.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, se refirió al ataque que protagonizó el sujeto y su posterior abatimiento.

“Está el equipo ECOH del Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería. Hay una persona que fue abatida por personal de Carabineros, dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte”, dijo.

El persecutor, además, detalló que “por el momento se encuentra uno de estos funcionarios de la Ilustrísima Corte de Apelaciones en estado grave en estos momentos en el hospital”.

“La persona que falleció es la persona que efectivamente había atacado con un cuchillo a este funcionario”, apuntó.

Luego, a través de una publicación en sus redes sociales, la Fiscalía regional detalló que el trabajo investigativo quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística de la policía uniformada.