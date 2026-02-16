Carabineros buscan a piloto alumno de parapente que cayó en el sector de Las Vizcachas

Funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros y de la Prefectura Aérea Helicóptero se encuentran en búsqueda de un hombre de 36 años, piloto alumno de parapente, que cayó desde el transporte aéreo en Las Vizcachas, en el sector precordillerano de San José de Maipo.

La búsqueda comenzó cerca de las 22.00 horas del domingo, luego que el encargado del Centro de Vuelos de Parapentes Vizcachas, ubicado en Camino a San José de Maipo, advirtiera que un alumno piloto, identificado con las iniciales C.A.R.R., chileno, había iniciado su vuelo alrededor de las 18:00 horas.

Desde el centro de vuelos reportaron una posible caída del piloto en las inmediaciones del Cerro Minillas, donde se perdió toda comunicación con él.

Ante esta situación, Carabineros activó los protocolos institucionales para casos de búsqueda y rescate en zonas agrestes.

Conforme a lo anterior, una patrulla especializada del Gope inició el ascenso al cerro con el propósito de ubicar al alumno piloto y proceder a su rescate en coordinación con un helicóptero de la Prefectura Aérea de Carabineros.

De momento, equipos de búsqueda siguen desplegados para dar con el piloto.