Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Carabineros informó sobre el procedimiento y desarticulación de una banda delictual acusada por los delitos reiterados de robo con intimidación de vehículos, logrando la detención de tres sujetos menores de edad.

El Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) estuvo a cargo de ejecutar las órdenes de detención emitidas por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, además de las de registro a cinco inmuebles asociados a los involucrados.

El coronel Rodrigo Arroyo, jefe del SEBV, detalló que la investigación permitió establecer la participación de al menos cuatro menores de edad, quienes en un lapso de pocos días realizaron un “tour delictivo” en las comunas de Cerrillos y La Cisterna , logrando vincularlos a ocho ilícitos ocurridos entre el 20 y 23 de agosto.

El líder de la banda, de 17 años, mantiene dos reiteraciones por receptación de vehículo motorizado, junto a él fueron detenidas esta madrugada su madre y tía, estas últimas por flagrancia por delitos vinculados a infracción a la ley 20.000 y posesión de armamento.

Por su parte, el fiscal de Occidente, Leonardo Tapia, indicó que en total, fueron intervenidas cinco viviendas, logrando la detención de tres sujetos menores de edad, todos chilenos y con antecedentes previos por diversos delitos.

Se barajan tres hipótesis dentro del mercado delictual, que serían de interés y móvil para cometer estos delitos: como la comisión de otros delitos a bordo de los automóviles sustraídos, ser vendidos por parte y por último ser comercializados en la zona norte del país.

En los procedimientos se incautaron diversas especies, entre ellas marihuana en distintos formatos, dos armas de fuego tipo pistola, doce teléfonos celulares, dinero en efectivo, llaves de vehículos, munición, cargadores, documentación de víctimas y un chaleco antibalas sin número de serie.