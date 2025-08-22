Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros informó de la desvinculación de de dos uniformados que se desempeñaban en Calama, región de Antofagasta, tras dar positivo en un control preventiva de drogas, que se realiza periódicamente de forma aleatoria.

Desde la institución reprocharon el hecho y reafirmaron su compromiso con los estándares de los funcionarios.

En esa línea, manifestaron que “no hay espacio para el consumo de sustancias ilícitas en las filas de Carabineros”.

Y destacaron que “estas medidas buscan resguardar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la transparencia".

En paralelo, durante el Consejo Consultivo de Generales de Carabineros, el general director de la institución, Marcelo Araya Zapata, sorprendió al alto mando presente con un test de droga preventivo. Tanto él, como los demás uniformados dieron negativo a la prueba.

Araya explicó que estas medidas son fundamentales en la policía para mantener elevados los niveles de probidad en la institución.