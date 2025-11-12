OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Carabineros detiene a cuatro sujetos por un secuestro vinculado al robo de un caballo en Freire

    La víctima fue sorprendida en su domicilio por un grupo de individuos que con un lazo lo arrastró hacia un furgón en el que fue retenido por casi dos horas y sometido a una golpiza.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    Cerca del mediodía de este domingo, personal del Retén Quepe de Carabineros llegó al sector Rinconada, en la Ruta S-60, que une la comuna de Freire con la localidad de Barros Arana, para conocer el relato de un hombre adulto que denunció haber sido secuestrado por un grupo de sujetos.

    Según esta persona, durante el transcurso de la mañana, llegaron a su domicilio tres individuos, dos de ellos con su rostro cubierto, además de un cuarto que se mantenía al interior de un vehículo.

    Los individuos ingresaron al dormitorio en el que estaba la víctima. Allí, con un lazo lo inmovilizaron y arrastraron hacia un furgón de color blanco en el que se lo llevaron con dirección desconocida.

    Posteriormente y luego de casi dos horas, familiares lograron dar con la ubicación del afectado cuando circulaba pidiendo ayuda por la Ruta S-60.

    Carabineros ya había dispuesto un equipo de la Sección OS-9 que se constituyó en el lugar apoyado por el personal territorial.

    Los uniformados se entrevistaron con la víctima que mantenía evidentes lesiones en su rostro y cuerpo.

    El hombre contó que fue agredido con un elemento contundente, pies, puños y que el hecho se habría originado porque lo acusaban de haber robado un caballo desde un predio.

    Tras lo ocurrido, los efectivos del OS-9 activaron una serie de diligencias investigativas que permitieron detener a los sospechosos domiciliados en una comunidad del mismo sector de Rinconada.

    Los sujetos, de 56, 54, 40 y 24 años, fueron formalizados este martes, ante el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, por el delito de secuestro.

    Todos quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 90 días.

