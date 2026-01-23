Carabineros detiene a sujeto que robó celular a conductora de un vehículo en plena autopista de Lo Espejo

Funcionarios de Carabineros lograron detener a un sujeto que robó el celular de una conductora en la comuna de Lo Espejo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19.00 horas de ayer jueves, cuando la mujer conducía su vehículo por la autopista General Velásquez.

El capitán Nicolás Ortega Rauld, de la 11ª Comisaría Lo Espejo, explicó que el antisocial se trasladaba a pie, cuando “se aproxima al vehículo en momentos en que este disminuye su velocidad, forcejeando con la víctima y sustrayéndole el teléfono celular”.

La situación fue observada a través de las cámaras de vigilancia de la autopista, de esta forma, funcionarios policiales concurrieron al lugar y lograron dar con el delincuente.

El hombre fue detenido y esta jornada pasará a control de detención. Se trata de un chileno mayor de edad, que cuenta con antecedentes penales.