    Nacional

    Carabineros detiene a tres adultos y un menor por robo de reloj de lujo avaluado en más de $2,2 millones

    El objeto, sustraído desde un domicilio en Los Ángeles, fue recuperado tras la fiscalización de un vehículo que circulaba a alta velocidad en las inmediaciones del Estadio Nacional.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Carabineros de la SIP de la 60ª Comisaría Metro detuvo a tres adultos y un menor de 14 años por su presunta participación en el robo de un reloj de lujo, joyas y dinero en efectivo.

    El procedimiento se inició cuando personal policial fiscalizó un vehículo que circulaba a alta velocidad en las cercanías del Estadio Nacional. Al interior del automóvil se encontraban cuatro ocupantes —tres mayores de edad y un adolescente— todos con antecedentes penales.

    Durante la revisión, los funcionarios encontraron una caja con un reloj suizo marca TAG Heuer, cuyo origen los sujetos no pudieron acreditar. Por este motivo, fueron trasladados a la unidad policial para realizar un control de identidad y verificar la procedencia de las especies.

    Al inspeccionar la caja del reloj, personal de la SIP halló una boleta con un número telefónico, lo que permitió contactar al propietario, quien informó haber sido víctima de un robo en su domicilio el pasado 7 de febrero en la comuna de Los Ángeles.

    Entre las especies incautadas se encuentran el reloj —avaluado en 2.650 dólares, cerca de $2.284.000— además de tres cadenas, dos anillos, un pasamontañas y $1.620.000 en efectivo.

    Los tres adultos quedaron detenidos, mientras que el menor pasó a primer control de detención. El reloj fue entregado a su dueño en la 60ª Comisaría Metro, quien viajó desde Los Ángeles para recuperarlo.

