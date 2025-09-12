Carabineros enfrenta a manifestantes en diversas zonas de la capital tras disturbios por aniversario del golpe militar
Personal de Control de Orden Público (COP) utilizó carros lanzagua para dispersar a una multitud que encendió hogueras y protagonizó incidentes en Cerro Navia, Huechuraba, Peñalolén y Pedro Aguirre Cerda. Se reportan ataques con molotov y armas de fuego.
Cerca de las 22.30 de esta noche, Carabineros informó de graves desórdenes en la comuna de Cerro Navia, los primeros producto de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
En las cercanías de Mapocho con Huelén, decenas de manifestantes encendieron barricadas e interrumpieron el tránsito vehicular, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.
De acuerdo a la información policial, personas encapuchadas usaron armas de fuego y lanzaron objetos incendiarios, como bombas molotov contra los uniformados, los que fueron enfrentados por la policía con carros lanzagua y otros medios disuasivos.
Unos minutos más tarde se reportó que en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en calle Clotario Blest con Av. Departamental, se registran barricadas incendiarias y ataques a personal de Carabineros. Personal de Control de Orden Público interviene con sus medios para restablecer el orden.
Casi al mismo tiempo en la Población Lo Hermida, de Peñalolén, personeros de Control de Orden Público de Carabineros se mantienen desplegados, interviniendo en Av. Grecia con Ictinos, protegiendo la integridad de las personas que circulan por el sector. Piden preferir vías alternativas y evitar circular por el sector.
A las 22:54 en calle El Bosque con Recoleta, de Huechuraba, se registran barricadas incendiarias y ataques a personal de Carabineros. El personal de Control de Orden Público interviene en el lugar con carro lanzaguas.
