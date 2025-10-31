Carabineros incauta más de 500 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en patrullaje nocturno en María Elena

Durante un patrullaje preventivo en la Ruta B-24, Carabineros de la Tenencia María Elena —dependiente de la 4ª Comisaría de Tocopilla— incautó más de 500 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de $1.275 millones, en un operativo realizado durante la noche del jueves en la Región de Antofagasta.

Según informó la institución, el procedimiento se originó cuando el personal policial detectó un camión con semirremolque escoltado por dos camionetas, que circulaba con las luces traseras apagadas y levantando una gran cantidad de polvo, lo que generó sospechas.Ante esta situación, los funcionarios intentaron fiscalizar el vehículo utilizando señales luminosas y sonoras, pero el conductor realizó maniobras evasivas y se dio a la fuga.

Tras un seguimiento controlado de aproximadamente 10 kilómetros, el camión se detuvo y su conductor escapó hacia la pampa, sin ser ubicado debido a la oscuridad del sector. Al revisar el semirremolque, los uniformados constataron la presencia de 511.782 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Carabineros destacó que este operativo “refleja el trabajo preventivo, profesional y especializado de la institución en la detección y combate del contrabando”, además del compromiso permanente con la seguridad y el resguardo de las fronteras y rutas del norte del país.