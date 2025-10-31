OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Carabineros incauta más de 500 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en patrullaje nocturno en María Elena

El procedimiento se originó cuando el personal policial detectó un camión con semirremolque escoltado por dos camionetas, que circulaba con las luces traseras apagadas y levantando una gran cantidad de polvo, lo que generó sospechas.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Durante un patrullaje preventivo en la Ruta B-24, Carabineros de la Tenencia María Elena —dependiente de la 4ª Comisaría de Tocopilla— incautó más de 500 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de $1.275 millones, en un operativo realizado durante la noche del jueves en la Región de Antofagasta.

Según informó la institución, el procedimiento se originó cuando el personal policial detectó un camión con semirremolque escoltado por dos camionetas, que circulaba con las luces traseras apagadas y levantando una gran cantidad de polvo, lo que generó sospechas.Ante esta situación, los funcionarios intentaron fiscalizar el vehículo utilizando señales luminosas y sonoras, pero el conductor realizó maniobras evasivas y se dio a la fuga.

Tras un seguimiento controlado de aproximadamente 10 kilómetros, el camión se detuvo y su conductor escapó hacia la pampa, sin ser ubicado debido a la oscuridad del sector. Al revisar el semirremolque, los uniformados constataron la presencia de 511.782 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Carabineros destacó que este operativo “refleja el trabajo preventivo, profesional y especializado de la institución en la detección y combate del contrabando”, además del compromiso permanente con la seguridad y el resguardo de las fronteras y rutas del norte del país.

Lee también:

Más sobre:CarabinerosCigarrillosAntofagastaContrabando

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

PDI indaga procedimiento policial en que hombre murió tras recibir disparo de Carabineros en Arica

Indagan muerte de hombre en el Biobío: sujeto ingresó con impactos de bala al hospital de Santa Bárbara

Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama

Por liderazgo mundial en acción climática: Coyhaique representará a Chile en encuentro de líderes locales de América Latina

Felipe VI respalda el modelo chileno de Congreso Futuro y su expansión en Iberoamérica

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

5.
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

PDI indaga procedimiento policial en que hombre murió tras recibir disparo de Carabineros en Arica
Chile

PDI indaga procedimiento policial en que hombre murió tras recibir disparo de Carabineros en Arica

Concierto de Linkin Park: revisa cómo funcionará el Metro y qué recorridos de micros serán reforzados

Carabineros incauta más de 500 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en patrullaje nocturno en María Elena

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre
Negocios

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Ley SBAP: el paisaje que no estamos viendo

Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

En vivo: Deportes Iquique y La Serena se enfrentan en un duelo clave por la permanencia
El Deportivo

En vivo: Deportes Iquique y La Serena se enfrentan en un duelo clave por la permanencia

Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Unión Española por la Liga de Primera

Cobresal vence a Audax en La Florida y aleja aún más la opción de Colo Colo para disputar la próxima Sudamericana

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile
Cultura y entretención

Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama

Quiebre en Arcade Fire: Win Butler y Régine Chassagne anuncian separación y el destino de la banda

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela
Mundo

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela

Prensa de EE.UU. dice que Trump se prepara para atacar objetivos militares dentro de Venezuela

Casi medio centenar de personas fallecidas tras el paso del huracán Melissa por el Atlántico y el Caribe

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”