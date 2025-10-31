Indagan muerte de hombre en el Biobío: sujeto ingresó con impactos de bala al hospital de Santa Bárbara

Este viernes, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) inició diligencias por la muerte de un sujeto, por herida de arma de fuego, en el Hospital de Santa Bárbara, en la Región del Biobío.

La comisario Tamara Hernández, jefa de la Brigada Homicidios Los Ángeles, explicó que “hoy, en horas de la madrugada, y a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia, personal de esta Brigada Especializada de la PDI, acompañados por personal del Laboratorio de Criminalística, Cobertura, Zona Sur Concepción, concurren hasta dependencias del Hospital de Santa Bárbara”.

“En aquel lugar hizo ingreso una persona, sexo masculino, mayor de edad, con una herida por arma de fuego. Por la gravedad de sus lesiones, fallece en aquellas dependencias”, explicó.

Por esto, el “personal de esta Brigada Especializada de la PDI, realiza diversas diligencias de carácter investigativo, con la finalidad de esclarecer los hechos, establecer su dinámica, como también determinar la participación e individualización de los partícipes del mismo”.