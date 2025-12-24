Carabineros incauta tres pistolas Glock con sus cargadores extendidos en control policial en La Granja

Personal de la 13ª Comisaría de Carabineros, que desarrollaba servicios focalizados de patrullaje preventivo, concretó la incautación de tres pistolas Glock con sus cargadores extendidos en un control policial en La Granja.

Los uniformados detectaron una situación sospechosa en la intersección de avenida El Tabo con pasaje Quinchamalí. En el lugar, un grupo de sujetos realizaba al parecer una transacción ilícita.

Al proceder a la fiscalización, uno de los individuos que se encontraba en el exterior fue sorprendido portando dinero en efectivo de distintas denominaciones.

Tres sujetos huyeron en diferentes direcciones, mientras que otros dos ingresaron a un inmueble cercano.

Carabineros hizo ingreso al domicilio, logrando interceptar a uno de los sujetos. El otro, en tanto, se dio a la fuga por los techos del sector.

En la fiscalización, al sujeto que ingresó al inmueble se le encontró una bolsa con una sustancia de color rosado, presumiblemente droga, lo que motivó una revisión más exhaustiva del lugar.

Al verificar un vehículo que se mantenía al interior del domicilio, el personal policial constató la presencia de armamento de fuego, procediendo a su revisión e incautación.

En total, se decomisaron tres pistolas marca Glock, todas con cargadores extendidos, munición y una cantidad indeterminada de dinero en efectivo.

El sujeto fue detenido por infracción a la Ley de Control de Armas y a la Ley 20.000.

La institución policial informó que el procedimiento se mantiene en desarrollo, con diligencias destinadas a ubicar a los demás involucrados.