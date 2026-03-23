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    Carabineros logra detener a sujeto que intentó un robo a banco en Providencia

    El detenido intimidó a vigilantes y personal de BancoEstado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Personal de Carabineros concretó la detención de un sujeto que irrumpió la mañana de ese lunes en una sucursal de BancoEstado de Providencia intentando robar.

    A las 08.45 horas, a través de la Central de Comunicaciones, personal policial fue alertado de que un sujeto vestido de traje había ingresado al recinto ubicado en calle Salvador portando un arma.

    Personal de Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) apoyado por un dron y personal territorial de Carabineros acudieron al lugar y realizaron un cierre perimetral para frustrar la posible fuga del asaltante.

    Cuando el individuo pretendía escapar por la parte posterior de la sucursal bancaria fue visto por el dron y, de inmediato, personal policial concretó su detención en flagrancia.

    El hombre portaba una mochila que contenía una pistola de aire comprimido y un gas pimienta.

    El teniente coronel Gustavo Tapia, subprefecto de la Prefectura Oriente de Carabineros explicó que el sujeto además portaba “una granada simulada”.

    “Solamente hubo intimidación, hubo intimidación y al rápido actuar de Carabineros se frustró el robo”, destacó Tapia.

    Más sobre:PolicialCarabinerosProvidenciaDelincuenciaSeguridad

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