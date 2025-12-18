SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco

    Una persona fue detenida en el procedimiento. Además, se aprehendió a otro locatario que en su negocio vendía cigarrillos de contrabando.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En un trabajo coordinado y conjunto considerando las fiestas de fin de año, la sección OS-9 de Carabineros y el Servicio Nacional de Aduanas incautaron cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en un local de Temuco.

    Carabineros y Aduanas se desplegaron con distintos medios logísticos en el centro de la capital regional de La Araucanía con el fin de fiscalizar el comercio establecido.

    En los procedimientos también participaron funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) para revisar la emisión de boletas electrónicas, pagos con medios electrónicos, transferencias realizadas y el registro de compra ventas, con la finalidad de verificar el cumplimiento tributario del contribuyente.

    En el marco de ese despliegue, detectaron en calle Manuel Montt que el local Don Lee mantenía miles de artículos de oficina, electrónicos, tecnológicos y juguetes falsificados.

    Así las cosas, detectaron que se mantenían en el local Don Lee 4.869 especies falsificadas, los que fueron incautados y resultando detenida por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual una mujer de 27 años de nacionalidad chilena.

    Además, se aprehendió a otro locatario que en su negocio vendía cigarrillos de contrabando.

    La Coronel Ximena Valle, Prefecto de Cautín precisó que en este “segundo procedimiento se incautó más de 400 cajetillas de cigarros que corresponden al delito de contrabando”.

    “Ambos procedimientos finalizaron con dos personas adultas detenidas, una de ellas chilena y la segunda de nacionalidad venezolana”, detalló.

    Por su parte, la directora de la Aduana Regional de Talcahuano, Katherine Ampuero, relevó que “el trabajo conjunto entre Aduanas, Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos ha sido clave para concretar este procedimiento, que además se da en el contexto de las fiestas de fin de año”.

    “Nos permite sacar de circulación cientos de mercancías ilegales y falsificadas, las que no cumplen con las normativas chilenas para ser comercializadas por lo que pueden ser perjudiciales para quienes las compran. También es importante destacar la labor de análisis realizada por nuestros funcionarios para identificar los locales y la coordinación que tuvimos con los estudios jurídicos representantes de las marcas”, indicó.

    Entre los cientos de productos incautados hay, entre otros, juguetes, muñecos, relojes, audífonos, mini consolas y útiles escolares imitando reconocidas marcas como Labubu, Stitch, Hello Kitt, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Mario Bross y Marvel.

    Más sobre:PolicialCarabinerosTemucoLa Araucanía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Tribunal desestima prisión preventiva para trabajadores formalizados por incendio forestal en Chillán Viejo

    “Tiene el deber ético de abordar esta situación”: organizaciones solicitan a Boric proceso urgente de regularización migratoria

    Lo más leído

    1.
    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    2.
    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    3.
    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    4.
    PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP y Fiscalía abre causa por delitos de corrupción

    PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP y Fiscalía abre causa por delitos de corrupción

    5.
    El reservado sumario por faltas a la probidad que descabezó un departamento del área administrativa del Poder Judicial

    El reservado sumario por faltas a la probidad que descabezó un departamento del área administrativa del Poder Judicial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco
    Chile

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Tribunal desestima prisión preventiva para trabajadores formalizados por incendio forestal en Chillán Viejo

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre
    Negocios

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Tribunal Constitucional paraliza quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España
    El Deportivo

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey

    Aníbal Mosa fija la prioridad de Colo Colo para reforzarle el plantel a Fernando Ortiz

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile
    Cultura y entretención

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Los problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero
    Mundo

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero

    Oscar Stenström, exembajador sueco: “Los ucranianos están pagando el último costo con una guerra terrible”

    Venezuela: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un “error fatal”

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar