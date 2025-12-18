Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco

En un trabajo coordinado y conjunto considerando las fiestas de fin de año, la sección OS-9 de Carabineros y el Servicio Nacional de Aduanas incautaron cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en un local de Temuco.

Carabineros y Aduanas se desplegaron con distintos medios logísticos en el centro de la capital regional de La Araucanía con el fin de fiscalizar el comercio establecido.

En los procedimientos también participaron funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) para revisar la emisión de boletas electrónicas, pagos con medios electrónicos, transferencias realizadas y el registro de compra ventas, con la finalidad de verificar el cumplimiento tributario del contribuyente.

En el marco de ese despliegue, detectaron en calle Manuel Montt que el local Don Lee mantenía miles de artículos de oficina, electrónicos, tecnológicos y juguetes falsificados.

Así las cosas, detectaron que se mantenían en el local Don Lee 4.869 especies falsificadas, los que fueron incautados y resultando detenida por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual una mujer de 27 años de nacionalidad chilena.

Además, se aprehendió a otro locatario que en su negocio vendía cigarrillos de contrabando.

La Coronel Ximena Valle, Prefecto de Cautín precisó que en este “segundo procedimiento se incautó más de 400 cajetillas de cigarros que corresponden al delito de contrabando”.

“Ambos procedimientos finalizaron con dos personas adultas detenidas, una de ellas chilena y la segunda de nacionalidad venezolana”, detalló.

Por su parte, la directora de la Aduana Regional de Talcahuano, Katherine Ampuero, relevó que “el trabajo conjunto entre Aduanas, Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos ha sido clave para concretar este procedimiento, que además se da en el contexto de las fiestas de fin de año”.

“Nos permite sacar de circulación cientos de mercancías ilegales y falsificadas, las que no cumplen con las normativas chilenas para ser comercializadas por lo que pueden ser perjudiciales para quienes las compran. También es importante destacar la labor de análisis realizada por nuestros funcionarios para identificar los locales y la coordinación que tuvimos con los estudios jurídicos representantes de las marcas”, indicó.

Entre los cientos de productos incautados hay, entre otros, juguetes, muñecos, relojes, audífonos, mini consolas y útiles escolares imitando reconocidas marcas como Labubu, Stitch, Hello Kitt, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Mario Bross y Marvel.