Cardenal Chomali ante dichos que lo sitúan como “el candidato” de Francisco: “No me siento capacitado”

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, descartó tajantemente este martes la posibilidad de llegar a ser el Papa N° 267 de la Iglesia Católica, tras la muerte de Francisco I y ad portas de que comience un nuevo cónclave en la ciudad del Vaticano.

La máxima autoridad eclesiástica de Chile se refirió a los dichos del periodista español José Francisco Serrano, encargado de la sección de Religión del diario ABC y especialista en El Vaticano, quien señaló que “ recientemente, a mí me han llegado a decir en Roma que Chomali era el candidato de Francisco ”.

En declaraciones a BBC Mundo, el especialista señaló que el cardenal chileno “tuvo una relación absolutamente directa con Francisco y también va a tratar de unir a aquellos que buscan un planteamiento de la Iglesia similar al de Francisco”.

Ante tal aseveración, el líder religioso fue consultado por 24 Horas, oponiéndose radicalmente a tal posibilidad a través de la frase “el que sabe no habla y el que no sabe, habla”.

“Yo creo que esa fue una humorada de una persona que no conozco, que ha generado mucha simpatía, por supuesto, en mi familia y en mis amigos, pero es muy imposible que acontezca algo así, muy imposible”, sostuvo.

Bajo este tenor, el cardenal Chomalí reconoció que “no se siente capacitado” para ser el sucesor del argentino Jorge Mario Bergoglio.

“No, no me he puesto delante de Dios, no me siento capacitado tampoco para eso. Yo soy malo para ciencia ficción. Yo soy una persona práctica, pragmática y evidentemente que eso no va a pasar”, remató, descartando cualquier posibilidad de que el próximo sumo pontífice sea de nacionalidad chilena.