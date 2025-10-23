Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar

Luego de que durante este lunes la Fiscalía Regional de Coquimbo diera a conocer su decisión de no perseverar en la causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, el 7° Juzgado de Garantía Santiago fijó la fecha para la audiencia de comunicación.

De esta forma, el tribunal señaló que “se fija audiencia de Comunicación de No Perseverar en el Procedimiento, de conformidad al Artículo 248, del Código Procesal Penal, para el día 2 de enero de 2026, a las 09:00 horas”.

Cabe recordar que en su conclusión la fiscalía apuntó que “No se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.

Cabe recordar que en la causa -por presunto tráfico de influencias y fraude al Fisco- figuraban diez imputados entre los que estaban la exsenadora Isabel Allende (PS) y las exministras Maya Fernández (PS) y Marcela Sandoval (FA).

A pesar de la decisión de la fiscalía, el abogado Raimundo Palamara, quien encabeza la Fundación Fuerza Ciudadana, querellante de la causa, señaló que se opondría al cierre y que pedirá al Fiscal Nacional que revise la determinación.