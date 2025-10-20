SUSCRÍBETE
Nacional

Casa de Allende: fiscal Cooper decide no perseverar en la investigación y querellante pedirá revisión ante Ángel Valencia

Según informaron desde la Fiscalía de Coquimbo, "no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación", lo que fue celebrado por la familia de la exsenadora Isabel Allende. El querellante Raimundo Palamara se opondrá al cierre.

Por 
María Catalina Batarce
 
Paula Pareja
Frontis de la casa del expresidente Salvador Allende. FOTO PABLO VÁSQUEZ R PABLO VÁSQUEZ R

“No se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.

Esa fue la conclusión que comunicó la jornada de este lunes la Fiscalía Regional de Coquimbo respecto a la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, causa en la que incluso llegó a declarar el Presidente Gabriel Boric y parte importante de sus colaboradores.

En esta indagatoria -por presunto tráfico de influencias y fraude al Fisco- figuraban 10 imputados entre los que estaban la exsenadora Isabel Allende (PS) y las exministras Maya Fernández (PS) y Marcela Sandoval (FA), entre otros. Pero luego de una serie de diligencias, como se informó desde el ente persecutor, el fiscal regional Patricio Cooper determinó no perseverar y cerrar el caso.

“La Fiscalía realizó por parte del equipo SAC en esta investigación, múltiples y diversas diligencias, tales como la toma de 42 declaraciones en calidad de testigos a funcionarios de la Presidencia, Ministerios de las Culturas, Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría”, indicaron desde la Fiscalía, junto con relevar que se tomó declaración a 10 personas en calidad de imputadas.

Ante ello, la abogada que representa tanto a la exsenadora Allende como a la exministra Fernández, Paula Vial, valoró la decisión del Ministerio Público: “Luego de una acuciosa investigación, el fiscal regional Patricio Cooper y su equipo confirmaron que no existió delito alguno en la fallida gestión del proyecto de Casa Museo Salvador Allende”.

En esa línea, la abogada remarcó que “la comunicación de esta noticia confirma lo que señalamos desde un principio, que mis representadas no cometieron delito alguno y que la familia fue expuesta injustamente, cuestionando su honra".

Exsenadora Isabel Allende. Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por su parte, Francisca Millán, abogada de la exministra Sandoval, expresó que “claramente era algo que esperábamos que sucediera. La investigación ha albergado muchos antecedentes y desde un principio hemos señalado la inocencia de mi representada, aportando a la investigación con total transparencia. Una vez se nos notifique de la solicitud y fecha de audiencia planificaremos los pasos a seguir”.

Desde la otra vereda, el abogado Raimundo Palamara, quien encabeza la Fundación Fuerza Ciudadana y que se querelló en esta causa, adelantó que se opondrá al cierre y que pedirá al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que revise la determinación.

El fiscal Cooper nos deja con las manos atadas, está garantizando la impunidad ante estos hechos graves de corrupción, que a todas luces tienen caracteres de delitos, ratificando el descontento y desconfianza que la ciudadanía tiene respecto a cómo funcionan las instituciones”, sostuvo Palamara.

Para el penalista, había “antecedentes graves, lo que da cuenta de un fiscal que no está actuando con la objetividad deseada, pesándole más los poderes fácticos que los jurídicos, por lo que recurriremos ante el fiscal nacional, quien como superior jerárquico deberá revisar la decisión”.

“Ha sido doloroso”

Fue a través de un comunicado que la familia Allende también abordó la situación, insistiendo en que siempre creyeron que no había irregularidad alguna.

En ese escenario, la familia Allende declaró que “este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho".

“No cometimos ningún delito, jamás hemos recibido ningún pago. Apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”, agregaron.

Más sobre:Casa AllendeIsabel AllendeMaya FernándezPatricio Cooper

