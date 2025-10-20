Abogada Paula Vial valora cese de investigación por fallida compraventa de la casa de Allende

La abogada Paula Vial valoró la decisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja.

La profesional es representante de la exsenadora Isabel Allende, y la exministra Maya Fernández en la causa, misma que gatilló la salida de ambas -ahora- exautoridades de sus cargos.

Según informó el ente persecutor al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la investigación llevada adelante por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, habría resuelto que “no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.

Al respecto, Vial señaló que este lunes fue notificada del cierre de la investigación. “El Ministerio Público desestimó las imputaciones y decidió no acusar”, indicó.

“Luego de una acuciosa investigación, el fiscal regional Patricio Cooper y su equipo confirmaron que no existió delito alguno en la fallida gestión del proyecto de Casa Museo Salvador Allende”, sostuvo.

En esa línea, la abogada remarcó que “la comunicación de esta noticia confirma lo que señalamos desde un principio, que mis representadas no cometieron delito alguno y que la familia fue expuesta injustamente, cuestionando su honra" .

Cabe recordar que la operación de compraventa se frustró dada la ilegalidad que implicaba que el Estado adquiriera la vivienda cuando dos de sus propietarias, la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, estaban impedidas constitucionalmente de celebrar ese tipo de contratos.