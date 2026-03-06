Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

Cerca de 130 kilómetros existen entre La Pintana, en la Región Metropolitana, y San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O’Higgins.

En esa comuna de la zona sur de la capital fue ubicado Héctor Mauricio Brito Sepúlveda, alias Tito, líder operativo de la banda de los Morocha.

Con ello, son 12 los detenidos en la indagatoria por la casa de torturas y homicidios que mantenía el grupo narco encabezado por Michael Javier Urbina Rivera, el Morocha, en la localidad de Pueblo de Indios.

El Tito, de 27 años, estaba siendo buscado por los delitos de secuestro con homicidio, secuestro con violación, tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas.

Su captura fue concretada por personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de La Pintana, en el contexto de otra indagatoria.

Posteriormente, y tras coordinaciones efectuadas entre la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Fiscalía Regional de O’Higgins, se dispuso que el traslado del imputado hacia la jurisdicción correspondiente fuera realizado por personal del Departamento OS-9 de Carabineros.

El procedimiento se materializó a las 08.00 horas de este viernes, trasladándose al detenido desde el cuartel de la Bicrim La Pintana hasta el Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua.

El imputado registra antecedentes penales por hurto y receptación de vehículo, además de reiteraciones policiales por receptación, porte de pasta base, hurto y robo con intimidación.

Durante el procedimiento se logró la incautación de tres teléfonos celulares, los que serán sometidos a peritajes especializados con el fin de establecer su eventual vinculación con los hechos investigados.

El caso se conoció en noviembre, tras el hallazgo del cuerpo calcinado y maniatado de una mujer en la propiedad que la banda utilizó como centro de operaciones.