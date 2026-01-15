SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Casi 600 hectáreas consumidas y 700 evacuados: declaran alerta amarilla por incendios forestales en Región de Ñuble

    Siniestro en la comuna de Ránquil ha destruido 393 hectáreas de bosque y generó la evacuación de 200 personas por la cercanía de las llamas con sectores habitados. En San Nicolás y Pinto otros dos incendios forestales se mantienen en estado de alerta roja.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Las llamas han consumido 393 hectáreas en Ránquil. Foto: Carabineros

    La noche de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró a toda la Región de Ñuble en alerta amarilla producto de tres incendios forestales -todos con alerta roja- que afectan a las comunas de Ránquil, San Nicolás y Pinto, los que en conjunto han consumido un total de 585 hectáreas de vegetación.

    Según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la emergencia con mayor afectación corresponde al siniestro “Perales Biobío”, en Ránquil, el que ha consumido 393 hectáreas de bosque y por el cual la citada comuna se mantiene, desde el martes, en estado de alerta roja.

    Producto de su cercanía con sectores habitados, cerca de 200 personas debieron ser evacuadas, mientras que las llamas dejan, hasta ahora, dos viviendas destruidas y otras 15 “en evaluación”.

    Según informes de Carabineros, su personal trabajó en cuatro sectores de la comuna para apoyar la salida de los residentes.

    Debido a la gran extensión del siniestro, se ha realizado un intenso despliegue para el combate de las llamas, que incluye a voluntarios de Bomberos de Chillán, Trehuaco, Portezuelo, Ñipas, San Carlos, San Fabián, Cobquecura, San Ignacio, San Nicolás y Ninhue. A estos se suman ocho brigadas de Arauco y siete de Conaf.

    Asimismo, siete técnicos colaboran en las labores: 5 de Conaf y otros 2 de Arauco. Son apoyados por seis aviones cisterna (dos de ellos LAT), tres helicópteros y un avión de coordinación. Además, apoyan una maquinaria pesada de Arauco, además de dos camiones aljibe y una motoniveladora de la Municipalidad de Ránquil.

    San Nicolás y Pinto

    En tanto, el siniestro “El Manzano”, registrado en la comuna de San Nicolás, ha consumido 160 hectáreas de pastizal y matorral, de acuerdo con el último informe de las autoridades.

    En esta zona, 500 personas fueron evacuadas producto de la emergencia, mientras que -de acuerdo con el informe oficial- 10 viviendas se encuentran “en evaluación”.

    Sin embargo, desde Carabineros, cuyo personal se encuentra apoyando las labores de evacuación, indicaron que al menos 11 viviendas fueron destruidas por las llamas.

    En el combate del fuego trabajan voluntarios de Bomberos de San Nicolás, San Carlos, San Ignacio, El Carmen, Coihueco, Portezuelo y Chillán, junto a seis brigadas, cuatro técnicos y tres aeronaves de Conaf.

    Al menos 11 casas resultaron destruidas por las llamas en San Nicolás. Foto: Carabineros

    Finalmente, esta tarde se declaro alerta roja en la comuna de Pinto, por un incendio que afecta a la Reserva Ñuble y que afecta a un total de 32,4 hectáreas.

    De forma preliminar, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en esta comuna.

    Alerta amarilla

    Según informaron desde Senapred, con la declaración de la Alerta Amarilla se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

    Esto, “para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

