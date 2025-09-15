Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y confirmó para el próximo 29 de septiembre audiencia de preparación de juicio oral para seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del caso Convenios.

La única excepción la constituye para Daniel Andrade, quien presentó un recurso de reapertura de la investigación otorgada por el tribunal por un plazo de 45 días para la realización de diligencias, medida que se mantiene vigente.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la resolución del juzgado, argumentando que, en efecto, la solicitud de reapertura de la investigación fue realizada solo por una de las defensas, sin que hubiera adhesiones de otros intervinientes a la misma, por tanto, no correspondía que su aplicación fuera general.

En cuanto a sus efectos, Castro Bekios planteó que esta decisión permite seguir adelante con el proceso penal actualmente en curso, cuyo próximo paso será la audiencia de preparación de juicio oral programada para el 29 de septiembre, la cual, atendida esta resolución, se realizará para todos los imputados, a excepción de aquel para el cual se reabrió la investigación.