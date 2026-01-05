Caso Gustavo Gatica: Defensa de Crespo reitera que “no hay ninguna imagen” que acredite que efectuó los disparos

Durante la mañana de este lunes 5 de enero continuaron los alegatos de clausura del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo por las lesiones que hirieron gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una manifestación durante el estallido social de 2019.

Durante la jornada, la defensa de Crespo apuntó a que no existe una prueba directa que acredite que el acusado efectuó los disparos que impactaron a Gustavo Gatica.

“El tribunal sabe que no hay ninguna imagen del arma de Claudio Crespo al momento de los supuestos disparos que se le atribuyen a él y que causaron las lesiones de Gustavo Gatica”, apuntó el abogado defensor.

Además argumentaron que “pese a los cientos o miles de personas, no lo sabemos, cientos o miles de personas presentes en el lugar, no fue posible encontrar un solo testigo que pueda confirmar la autoría de las lesiones ocasionadas a Gustavo Gatica”.

“Confirma lo que señalamos, esto es que el escenario de ocurrencia de los hechos era tan caótico, que las circunstancias de lesión de Gustavo Gatica fueron imperceptibles para todos los presentes en el lugar. Esta singularidad también explica cómo la propia víctima, Gustavo Gatica, no puede identificar al autor de sus lesiones y por su parte, el autor del disparo tampoco pudo observar la existencia de una persona lesionada en sus ojos”, mencionó.

“En este lugar, estando repleto de personas, ese elemento tan básico, la declaración testimonial, no existe”, señalaron, agregando que “forzadamente, se les trató de recordar a algunos testigos los hechos exhibiendo los videos para que se reconocieran y reconocieran a terceros”.

En la ocasión, desde la defensa además apuntaron al sitio del suceso señalando que no fue aislado oportunamente y que se inspeccionó recién dos días después de que ocurrieran los hechos.

“Va un equipo al sitio del suceso al día siguiente a las 23 horas, pero no lo fijan, no lo custodian y no lo aíslan. Y a la misma hora otro equipo va a Fuerzas Especiales donde incauta documentación atingente que ha sido utilizada en este juicio”, detalló el abogado, agregando que “el 10 de noviembre del 2019 se hizo la inspección del sitio del suceso dos días después de los hechos”.

Desde la defensa, además cuestionaron el material audiovisual presentado por los querellantes cuestionando que se trata de una prueba construida a partir de la edición y sincronización de distintos registros de video.

“Este video sincronizado no es una evidencia del sitio del suceso. Este video se creó en un laboratorio. Se creó en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones. No es una evidencia“, mencionó, añadiendo que “es una creación realizada por don Pablo Villena, realizador audiovisual, producto de la edición de los videos que se tuvieron a la mano para poder sincronizarlos”.

Desde la defensa acusaron que se trataba de una "pericia de carácter experimental" con el fin de poder imputar a Crespo, a la vez que cuestionaron que se hubiera realizado de forma manual y con software desactualizados.

“Otro problema que también reconoció el perito es que la sincronización se hizo en forma manual, eligiendo puntos visuales coincidentes. No se utilizó un software para la sincronización, lo hizo solamente en forma visual. Pese a ello, pese a que dijo que lo había señalado o lo había hecho en forma manual, él no consignó dentro de su informe cuál era el margen de error de esa sincronización de forma manual”, detalló.

Finalmente, argumentaron que para realizar los peritajes, “no solamente no se levantó la grabación en forma original desde los dispositivos, sino que ni siquiera se revisó el dispositivo”.

Los alegatos de clausura continuarán este martes y se espera que el 9 de enero de 2026 el tribunal dé a conocer su veredicto.