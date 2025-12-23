Caso Gustavo Gatica: Johannes Kaiser llega hasta el centro de justicia para prestar su apoyo a Claudio Crespo en alegatos de clausura

Hasta el centro de justicia en Santiago llegó durante la mañana de este martes el excandidato presidencial Johannes Kaiser con el fin de prestar su apoyo a Claudio Crespo, en el marco del juicio en contra del excarabinero por las lesiones al ahora diputado electo Gustavo Gatica en el marco del estallido social.

De acuerdo a una imagen compartida por Agencia Uno, el excandidato y el diputado electo Hans Marowski (Partido Nacional Libertario) llegaron hasta el lugar con el fin de expresar su apoyo al excarabinero.

Los alegatos de clausura comenzaron el pasado 2 de diciembre con la presentación de las partes querellantes, mientras que esta semana comenzó el turno de la defensa.

Se espera que el juicio se extienda hasta las primeras semanas de enero, donde el tribunal finalmente dará a conocer su veredicto.