La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Nacional

    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Sin embargo, los mismos informes arrojaron que las huellas genéticas del imputado, única persona que se encuentra en prisión preventiva por el caso hasta ahora, sí están presentes en manillas de la pieza donde se encontró sangre de Cruz-Coke. En tanto, la fiscalía citó a declarar a Marta Lagos, prima de la víctima.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Jorge Ugalde fue trasladado al Centro de Justicia.

    Varios informes periciales bioquímicos encargó la Fiscalía Metropolitana Oriente a la Policía de Investigaciones en el marco de la indagatoria por el triple homicidio ocurrido en La Reina el 18 de octubre de 2025.

    Ese día fue cuando Carabineros se encontró con una macabra escena al interior del inmueble ubicado en La Cañada 6652: el camarógrafo Eduardo Cruz-Coke asesinado con numerosas puñaladas en el cuello y sus dos hijos muertos en un dormitorio por asfixia. Lo que primero se pensó fue que era una parricidio y posterior suicidio, luego se derivó a una investigación al entorno cercano de Cruz-Coke que terminó con la detención de su cuñado, Jorge Ugalde.

    Los investigadores se encontraron con abundante material genético en el sitio del suceso: manchas de sangre en manillas, un lavamanos, un colet y otros puntos del inmueble donde se emplazan tres casas.

    Justamente esas fueron algunas de las pruebas que los detectives comenzaron a recoger para establecer quién está detrás del crimen, que hasta ahora tiene a Ugalde en prisión preventiva y a su esposa, Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo, en calidad de imputada.

    Sin embargo, los resultados de los informes de la PDI para Marcelo Castillo, el abogado de Ugalde y su esposa, no son concluyentes respecto de la participación de su representado. Si bien sí se establece que hay huellas de Ugalde en la manilla de la pieza donde se encontraron los cuerpos de los menores fallecidos, no hubo resultados respecto a sus huellas en las almohadas que habrían sido utilizadas para asfixiar a las víctimas. Esto para Castillo es fundamental para, al menos, plantear una duda razonable en torno a la participación de Ugalde en los hechos.

    Los informes

    En uno de los informes de la PDI, a los cuales tuvo acceso La Tercera, se busca establecer de quién es la sangre encontrada en las manillas de la pieza, del lavamanos y de un colet. Allí, utilizando proporcionalidad numérica, se estableció que las manchas del lavamanos y la puerta pertenecen a Eduardo Cruz-Coke. Para las del colet que se encontraron, también corresponden a Cruz-Coke y a “otro individuo al azar de la población”. Ese otro individuo -arrojó un informe posterior- era Ugalde. Ese informe, firmado por la perito Camila Quiroz, es del 30 de octubre.

    Luego, en otro del 3 de noviembre se analizaron muestras tomadas desde Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. Lo que los detectives buscaban era descartar que la mujer, quien dijo haber estado en Pichilemu a la hora del crimen, hubiese estado presente en el sitio del suceso. Y así fue: de acuerdo con el informe, su huella genética no estuvo allí; en particular en las fundas de almohadas que estaban en la cama donde se encontró a los menores.

    De acuerdo con la investigación, los menores murieron por asfixia presuntamente con almohadas. Además, según el informe de autopsia del Servicio Médico Legal, se les había suministrado una droga -zopiclona- para que se durmieran. Sería esto lo que generó que no se detectaran rastros de defensa por parte de las víctimas.

    Tampoco hubo muestras de Ugalde en las almohadas. “Se excluye al individuo de quien se obtuvo la muestra signada Jorge Ugalde Parraguez como contribuyente de la mezcla de material genético presente en las muestras signadas (...) MPR funda almohada, funda almohada anterior, funda almohada posterior”.

    Donde sí estuvo presente fue en la manilla de la puerta. Para el abogado, esto se explica porque fue Ugalde quien ingresó a la pieza para percatarse de los hechos y llamar a Carabineros. El profesional también ha manifestado que el esparcimiento de la sangre en distintos puntos de la casa pudo deberse a los movimientos de la mascota de Ugalde, una perra a quien ese 18 de octubre sacó a pasear en momentos posteriores al hecho.

    También se tomaron muestras de Doris Velásquez, mujer que vive con su pareja en una de las casas ubicadas en ese inmueble, para averiguar si podía haber huellas de ella en la habitación, específicamente en las almohadas, lo que fue descartado en otro informe del 3 de noviembre.

    Para la Fiscalía, la motivación detrás del crimen estaría por un móvil económico de carácter hereditario, lo cual el abogado de los imputados descarta.

    A inicios de marzo, Ugalde, quien se encuentra en Santiago 1 desde hace cuatro meses, envió una carta. Dijo que la Fiscalía no había considerado antecedentes que lo exculparían. “Escribo esta carta desde el lugar de mi encierro que se extiende por cuatro meses. Situación injusta de acuerdo a las diligencias que se han llevado a cabo y que la Fiscalía se niega a incluir en la carpeta de investigación para así solicitar una audiencia de revisión de cautelares", dice el texto.

    Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

    Fiscalía cita a declarar a Marta Lagos

    En tanto, el Ministerio Público pidió citar a declarar a varias personas en calidad de testigos. Una de ellas es la encuestadora Marta Lagos, quien es prima de Trinidad y Eduardo Cruz-Coke. El 18 de noviembre, Lagos aseguró que el autor no es Ugalde y que el caso no responde a motivos hereditarios.

    “Nosotros estamos convencidos de que el asesino anda suelto. Las circunstancias son terriblemente complejas, es muy distante de lo que ha salido en los medios de comunicación”, dijo. Luego agregó: “No hay un motivo económico, porque la herencia le llega a ella (la exesposa de Cruz-Coke)”.

    Dos días después, según pudo conocer este medio, la Fiscalía pidió que Lagos declarara como parte de otras diligencias.

    “Tomar declaración según lo solicitado por la defensa a doña Marta Lagos Cruz-Coke. Que especialmente se refiera a conversaciones telefónicas sostenidas con doña Carolina Grellet, si le habría manifestado interés porque los cuerpos fueran cremados y lo que conozca de la dinámica familiar que ella observaba entre don Eduardo Cruz-Coke, la madre de sus hijos y su hermano, como en la casa de la víctima”, dice el texto firmado por la fiscal Carolina Remy-Maillet. Dicha declaración, dicen conocedores de la causa, ya se produjo.

