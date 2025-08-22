SUSCRÍBETE
Nacional

Caso Moisés Órdenes: declaran culpables a tres acusados por golpiza a manifestante a tres días del 18-O en Ñuñoa

El exoficial Martín Blanc arriesga una pena efectiva de 10 años y un día por el delito de apremios ilegítimos y 3 años por obstrucción a la justicia.

José NavarretePor 
José Navarrete
Foto: captura video YouTube CNN Chile.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente consiguió un veredicto condenatorio en contra de tres acusados por la golpiza contra Moisés Órdenes ocurrida en la Plaza Ñuñoa, el 21 de octubre de 2019.

Para el exoficial de Fuerzas Especiales de Carabineros Martín Blanc Cabrera, el Ministerio Público solicitó una pena efectiva de 10 años y un día por apremios ilegítimos y 3 años por obstrucción a la justicia concurso con obstrucción a la investigación, en tanto, los otros dos uniformados, Gabriel Fernandois Soto y Eduardo García Rivera, fueron condenados por premios ilegítimos.

La lectura de sentencia quedó fijada para el martes 9 de septiembre a las 13.30 horas.

Esta condena se suma a otras nueve obtenidas en procedimientos abreviados respecto del resto de carabineros que eran parte del piquete y accedieron a penas sustitutivas: Álvaro Yáñez Garrido, Nicolás Cuevas Cárcamo, Fernando Espinoza Acuña, Daniel Hervias Hutinel, Fabián Torres Salgado, Iván Hernández Ocampo, Fernando Soto Fuentealba, Samuel Mora Lodi y Carlos Cerda Herrera.

La indagatoria estuvo a cargo del fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente Jorge Martínez junto al persecutor Jorge Reyes.

Martínez explicó que respecto del oficial a cargo del contingente se está “solicitando el cumplimiento efectivo de las penas por los delitos de apremios ilegítimos como además el delito de obstrucción a la investigación al entregar antecedentes falsos a la fiscalía y además el delito de falsificación de instrumento público al consignar estos antecedentes falsos en un parte policial”.

En la audiencia de lectura de veredicto, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del exoficial Blanc, sin embargo, eso fue denegado por el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Caso emblemático

En una nota en vivo del noticiero que CNN Chile y Chilevisión transmitían conjuntamente, a las 20.42 horas del lunes 21 de octubre de 2019 en la Plaza Ñuñoa, se ve un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros a cargo del teniente Martín Blanc enfrentar a un hombre vestido con una polera y un pantalón negro, que lleva una sartén en la mano.

El sujeto, protestando en medio de un toque de queda, choca contra los uniformados que empiezan a golpearlo con bastones y patadas en la cabeza y la espalda, hasta que Moisés Órdenes, entonces de 55 años de edad, cae y se azota la cabeza contra el suelo.

Con ese video la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio.

En diciembre de 2019 los uniformados que participaron de los hechos fueron formalizados en lo que se constituyó como el primer caso de carabineros imputados por torturas en el marco de la crisis social.

Finalmente, las condenas se dieron por el delito de apremios ilegítimos.

