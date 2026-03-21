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    Caso Narumi Kurosaki: lo último del juicio contra Nicolás Zepeda, entre cambio de versión y peritajes sin resultados

    En el tercer proceso en Francia, el chileno admitió por primera vez que viajó a ver a la joven en 2016, mientras nuevas diligencias de ADN no lograron identificar rastros clave. El tribunal debe resolver antes del 26 de marzo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.

    El tercer juicio contra Nicolás Zepeda en Francia ha entrado en su fase más decisiva, marcado por nuevas declaraciones del acusado y diligencias periciales que no lograron aportar pruebas concluyentes en el caso por la desaparición y presunto homicidio de Narumi Kurosaki.

    A casi diez años de los hechos, el proceso —que se desarrolla en Lyon— deberá resolverse antes del 26 de marzo, tras la anulación de las condenas previas por irregularidades.

    Cambio clave en la versión de Zepeda

    Uno de los principales giros de las últimas audiencias ocurrió cuando Zepeda reconoció por primera vez que viajó a Francia con la intención de ver a su expareja, contradiciendo lo que había sostenido durante años.

    Vine a Francia para encontrar a Narumi y hallar respuestas después de nuestra ruptura”, declaró ante el tribunal.

    El propio presidente del juicio lo enfrentó por esta inconsistencia, recordándole que anteriormente había señalado que su viaje tenía fines académicos. Ante esto, el chileno respondió que en ese momento sintió “miedo” y “vergüenza” de admitir el verdadero motivo.

    El reconocimiento es relevante, ya que sitúa directamente a Zepeda en el contexto previo a la desaparición de la joven, ocurrida en diciembre de 2016 en Besanzón.

    Caso Narumi Kurosaki: lo último del juicio contra Nicolás Zepeda, entre cambio de versión y peritajes sin resultados

    Explicaciones cuestionadas por el tribunal

    Durante su interrogatorio, el acusado también abordó uno de los puntos más sensibles del caso: la compra de combustible, detergente y fósforos días antes de la desaparición.

    Zepeda aseguró que adquirió estos elementos tras ensuciar el vehículo que había arrendado, con el objetivo de limpiarlo y evitar sanciones. Incluso afirmó que compró combustible solo para obtener el recipiente y que los fósforos le parecieron “bonitos”.

    Sin embargo, sus explicaciones fueron puestas en duda por el tribunal, que cuestionó la lógica de esas compras en el contexto del caso.

    Caso Narumi Kurosaki: lo último del juicio contra Nicolás Zepeda, entre cambio de versión y peritajes sin resultados PASCAL ROSSIGNOL

    Peritajes de ADN no aportan nuevas pruebas

    En paralelo, una de las principales apuestas de la defensa —la realización de nuevas pericias genéticas— tampoco logró modificar el escenario judicial.

    El tribunal informó que las pesquisas para identificar dos muestras de ADN halladas en la habitación de Kurosaki fueron infructuosas.

    Uno de estos rastros, encontrado en una almohada que la acusación vincula con el posible mecanismo de asfixia, era parcial y no permitió una identificación. El segundo sí pudo ser comparado con registros oficiales, pero tampoco arrojó coincidencias.

    Estos resultados impiden, por ahora, incorporar nuevos elementos que respalden la tesis de la defensa o que introduzcan a un tercero en el caso.

    Caso Narumi Kurosaki: lo último del juicio contra Nicolás Zepeda, entre cambio de versión y peritajes sin resultados PASCAL ROSSIGNOL

    Un proceso abierto tras la anulación de la condena

    Zepeda ya había sido condenado en dos ocasiones a 28 años de prisión por asesinato premeditado, en fallos dictados en 2022 y 2023. No obstante, la Corte de Casación francesa anuló la última sentencia por problemas en el proceso, ordenando la repetición del juicio.

    El caso sigue siendo particularmente complejo: el cuerpo de Narumi Kurosaki nunca ha sido encontrado, y la acusación se basa en un conjunto de pruebas circunstanciales.

    Con un cambio en la versión del acusado, interrogatorios más incisivos y peritajes que no lograron alterar el curso de la investigación, el tribunal entra ahora en la fase final de deliberación.

    La resolución, que se conocerá en los próximos días, definirá si se confirma la responsabilidad de Zepeda o si el caso toma un nuevo rumbo en uno de los procesos más mediáticos y prolongados de la justicia francesa reciente.

    Más sobre:Nicolás ZepedaCaso ZepedaNarumi KurosakiJuicioFrancia

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