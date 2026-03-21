Caso Narumi Kurosaki: lo último del juicio contra Nicolás Zepeda, entre cambio de versión y peritajes sin resultados
En el tercer proceso en Francia, el chileno admitió por primera vez que viajó a ver a la joven en 2016, mientras nuevas diligencias de ADN no lograron identificar rastros clave. El tribunal debe resolver antes del 26 de marzo.
El tercer juicio contra Nicolás Zepeda en Francia ha entrado en su fase más decisiva, marcado por nuevas declaraciones del acusado y diligencias periciales que no lograron aportar pruebas concluyentes en el caso por la desaparición y presunto homicidio de Narumi Kurosaki.
A casi diez años de los hechos, el proceso —que se desarrolla en Lyon— deberá resolverse antes del 26 de marzo, tras la anulación de las condenas previas por irregularidades.
Cambio clave en la versión de Zepeda
Uno de los principales giros de las últimas audiencias ocurrió cuando Zepeda reconoció por primera vez que viajó a Francia con la intención de ver a su expareja, contradiciendo lo que había sostenido durante años.
“Vine a Francia para encontrar a Narumi y hallar respuestas después de nuestra ruptura”, declaró ante el tribunal.
El propio presidente del juicio lo enfrentó por esta inconsistencia, recordándole que anteriormente había señalado que su viaje tenía fines académicos. Ante esto, el chileno respondió que en ese momento sintió “miedo” y “vergüenza” de admitir el verdadero motivo.
El reconocimiento es relevante, ya que sitúa directamente a Zepeda en el contexto previo a la desaparición de la joven, ocurrida en diciembre de 2016 en Besanzón.
Explicaciones cuestionadas por el tribunal
Durante su interrogatorio, el acusado también abordó uno de los puntos más sensibles del caso: la compra de combustible, detergente y fósforos días antes de la desaparición.
Zepeda aseguró que adquirió estos elementos tras ensuciar el vehículo que había arrendado, con el objetivo de limpiarlo y evitar sanciones. Incluso afirmó que compró combustible solo para obtener el recipiente y que los fósforos le parecieron “bonitos”.
Sin embargo, sus explicaciones fueron puestas en duda por el tribunal, que cuestionó la lógica de esas compras en el contexto del caso.
Peritajes de ADN no aportan nuevas pruebas
En paralelo, una de las principales apuestas de la defensa —la realización de nuevas pericias genéticas— tampoco logró modificar el escenario judicial.
El tribunal informó que las pesquisas para identificar dos muestras de ADN halladas en la habitación de Kurosaki fueron infructuosas.
Uno de estos rastros, encontrado en una almohada que la acusación vincula con el posible mecanismo de asfixia, era parcial y no permitió una identificación. El segundo sí pudo ser comparado con registros oficiales, pero tampoco arrojó coincidencias.
Estos resultados impiden, por ahora, incorporar nuevos elementos que respalden la tesis de la defensa o que introduzcan a un tercero en el caso.
Un proceso abierto tras la anulación de la condena
Zepeda ya había sido condenado en dos ocasiones a 28 años de prisión por asesinato premeditado, en fallos dictados en 2022 y 2023. No obstante, la Corte de Casación francesa anuló la última sentencia por problemas en el proceso, ordenando la repetición del juicio.
El caso sigue siendo particularmente complejo: el cuerpo de Narumi Kurosaki nunca ha sido encontrado, y la acusación se basa en un conjunto de pruebas circunstanciales.
Con un cambio en la versión del acusado, interrogatorios más incisivos y peritajes que no lograron alterar el curso de la investigación, el tribunal entra ahora en la fase final de deliberación.
La resolución, que se conocerá en los próximos días, definirá si se confirma la responsabilidad de Zepeda o si el caso toma un nuevo rumbo en uno de los procesos más mediáticos y prolongados de la justicia francesa reciente.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.