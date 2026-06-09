Casona albergaba a 50 personas: lo que se sabe del incendio y derrumbe que dejó un herido y un desaparecido en Santiago
Los cortes de tránsito en el sector se mantendrán por varias horas. Además, se suspendieron las clases en cuatro establecimientos del SLEP Santiago Centro.
Pasadas las 6.00 de la mañana de este martes comenzaron a sonar las alarmas de Bomberos en el centro de Santiago ¿el motivo? una casona ubicada en calle Libertad, entre Agustinas y Moneda se estaba incendiando.
Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron la estructura del lugar que terminó derrumbándose hacia el exterior. Los escombros alcanzaron las casas del frente obstruyendo las salidas, por lo que los voluntarios de Bomberos debieron prestar ayuda a las personas que quedaron atrapadas en las viviendas.
La información preliminar indicaba que diez vecinos estaban atrapados en las casas ubicadas frente al incendio. Horas más tarde se confirmó que todos ellos pudieron salir de sus propiedades ilesos.
El comandante Juan Pablo Slako, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que la estructura afectada tenía tres pisos y en ella residían 50 personas.
Al momento del incendio, dos de los residentes de la casona fueron trasladados hasta un centro asistencial. En un principio se pensó que ambos estaban heridos, sin embargo, posteriormente se confirmó que solo uno de ellos mantiene quemaduras de segundo grado.
Conforme avanzaban los minutos, los vecinos dieron cuenta que una persona se mantenía inubicable.
El comandante Slako explicó que se trata de un hombre de aproximadamente 30 años. Asimismo, no descartó que existan más personas extraviadas.
Hasta el lugar llegaron 20 compañías de Bomberos de Santiago, además de otras de apoyo de otras comunas. Ya controlado el fuego, los funcionarios están trabajando en el derrumbe controlado de una estructura colindante de dos pisos, que resultó dañada.
Según los primeros antecedentes, en la casona afectada residían personas que subarrendaban el lugar.
En ese contexto, el alcalde Santiago, Mario Desbordes, reconoció que existe “un problema grave de subarriendos” en la comuna, y llamó a los vecinos que tengan conocimiento de estos casos a denunciar anónimamente.
Según explicó el jefe comunal, en estos lugares se “suele tener instalación eléctrica precaria y nos ha costado muy caro: la vida de un bombero este año que fallece en un incendio parecido a este”, indicó. Cabe recalcar que en este caso ningún funcionario resultó herido.
Si bien aún se desconoce el origen del fuego, la instalación eléctrica es una de las aristas que se está investigando.
Tránsito suspendido todo el día
Desde temprano ese sector del Barrio Yungay permanece con el tránsito interrumpido, y eso se mantendrá así por todo el día, según indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.
“Los cortes de tránsito van a durar varias horas. Nosotros vamos a estar aportando con carabineros y con el resto de instituciones del Estado”, sostuvo.
El delegado informó que en el lugar se encuentran funcionarios de Senapred, “en vista a la situación actual y a las próximas lluvias que se acercan a la capital y que van a llegar a Santiago durante las próximas horas”.
Clases suspendidas en colegios del sector
Cerca del sector del incendio se encuentran varias casas, establecimientos educacionales y un convento.
En horas de la mañana, se informó que las clases del colegio María Luisa Villalón -que está ubicado muy cerca del siniestro- fueron suspendidas.
Más tarde, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) informó que, “de forma preventiva” se suspendieron las clases de otros cuatro establecimientos cercanos a la tragedia.
Se trata del Liceo Miguel Luis Amunátegui, Liceo de Aplicación, Liceo Miguel de Cervantes Básica y Escuela República de Panamá.
Según explicaron, la medida se tomó “debido a la presencia de humo" provocada por el incendio. “La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de la comunidad educativa, considerando las condiciones ambientales generadas por la emergencia”, indicaron.
Asimismo, recalcaron que ninguno de esos establecimientos sufrió daños producto del incendio, sin embargo, señalaron “la concentración de humo en el sector afecta el normal desarrollo de las actividades escolares y representa un riesgo para la salud de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes".
Lo Último
Lo más leído
1.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.