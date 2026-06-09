Casona albergaba a 50 personas: lo que se sabe del incendio y derrumbe que dejó un herido y un desaparecido en Santiago

Pasadas las 6.00 de la mañana de este martes comenzaron a sonar las alarmas de Bomberos en el centro de Santiago ¿el motivo? una casona ubicada en calle Libertad, entre Agustinas y Moneda se estaba incendiando.

Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron la estructura del lugar que terminó derrumbándose hacia el exterior. Los escombros alcanzaron las casas del frente obstruyendo las salidas, por lo que los voluntarios de Bomberos debieron prestar ayuda a las personas que quedaron atrapadas en las viviendas.

La información preliminar indicaba que diez vecinos estaban atrapados en las casas ubicadas frente al incendio. Horas más tarde se confirmó que todos ellos pudieron salir de sus propiedades ilesos.

El comandante Juan Pablo Slako, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que la estructura afectada tenía tres pisos y en ella residían 50 personas.

Al momento del incendio, dos de los residentes de la casona fueron trasladados hasta un centro asistencial. En un principio se pensó que ambos estaban heridos, sin embargo, posteriormente se confirmó que solo uno de ellos mantiene quemaduras de segundo grado.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Conforme avanzaban los minutos, los vecinos dieron cuenta que una persona se mantenía inubicable.

El comandante Slako explicó que se trata de un hombre de aproximadamente 30 años. Asimismo, no descartó que existan más personas extraviadas.

Hasta el lugar llegaron 20 compañías de Bomberos de Santiago, además de otras de apoyo de otras comunas. Ya controlado el fuego, los funcionarios están trabajando en el derrumbe controlado de una estructura colindante de dos pisos, que resultó dañada.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Según los primeros antecedentes, en la casona afectada residían personas que subarrendaban el lugar.

En ese contexto, el alcalde Santiago, Mario Desbordes, reconoció que existe “un problema grave de subarriendos” en la comuna, y llamó a los vecinos que tengan conocimiento de estos casos a denunciar anónimamente.

Según explicó el jefe comunal, en estos lugares se “suele tener instalación eléctrica precaria y nos ha costado muy caro: la vida de un bombero este año que fallece en un incendio parecido a este”, indicó. Cabe recalcar que en este caso ningún funcionario resultó herido.

Si bien aún se desconoce el origen del fuego, la instalación eléctrica es una de las aristas que se está investigando.

Tránsito suspendido todo el día

Desde temprano ese sector del Barrio Yungay permanece con el tránsito interrumpido, y eso se mantendrá así por todo el día, según indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

“Los cortes de tránsito van a durar varias horas . Nosotros vamos a estar aportando con carabineros y con el resto de instituciones del Estado”, sostuvo.

El delegado informó que en el lugar se encuentran funcionarios de Senapred, “en vista a la situación actual y a las próximas lluvias que se acercan a la capital y que van a llegar a Santiago durante las próximas horas”.

ATENCIÓN (09:01) a cortes/desvíos de tránsito que se mantendrán todo el día por incendio/derrumbe en Agustinas/Libertad:

➡Agustinas CERRADA desde Matucana. Opte al oriente por Alameda

➡Erasmo Escala por Chacabuco

➡Esperanza al sur por Huérfanos

➡Libertad al norte por Romero https://t.co/hpyhzEHxB3 pic.twitter.com/4dMffFrf0W — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 9, 2026

Clases suspendidas en colegios del sector

Cerca del sector del incendio se encuentran varias casas, establecimientos educacionales y un convento.

En horas de la mañana, se informó que las clases del colegio María Luisa Villalón -que está ubicado muy cerca del siniestro- fueron suspendidas.

Más tarde, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) informó que, “de forma preventiva” se suspendieron las clases de otros cuatro establecimientos cercanos a la tragedia.

Se trata del Liceo Miguel Luis Amunátegui, Liceo de Aplicación, Liceo Miguel de Cervantes Básica y Escuela República de Panamá.

Según explicaron, la medida se tomó “debido a la presencia de humo" provocada por el incendio. “La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de la comunidad educativa, considerando las condiciones ambientales generadas por la emergencia”, indicaron.