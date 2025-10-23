Cataldo defiende proceso de Simce 2025 y apunta que cifras de implementación han sido superiores a años anteriores

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, entregó las cifras de las dos jornadas del Simce 2025 de 8° básico y defendió el proceso realizado apuntando que "no quiero relativizar nada, al contrario, pero también quiero ser enfático en que no estamos frente a una crisis“.

El secretario de Estado dio el balance en medio de cuestionamientos por el problema que se presentó cuando decenas de examinadores no llegaron a tomar el Simce, programado para ser rendido por cerca de 272 mil alumnos de octavo básico entre este 22 (Matemáticas) y 23 de octubre (Lenguaje e Historia).

“Tal como se ha conocido, hemos tenido una dificultad con la implementación del servicio de una empresa a cargo de los evaluadores del Simce aplicado este año, que tuvo una afectación en un universo de establecimientos vocacionales que afectó principalmente a la Región Metropolitana, a lo cual se suman otros casos en otros lugares del país como Alto Hospicio, como Arica”, detalló el ministro.

“Con todo, es importante señalar que la cifra de implementación en el primer día se desarrolló dentro de los parámetros regulares de años anteriores. Si uno observa, llegamos a más del 97,5% de implementación en los cursos asociados a los niveles que tenían que ser evaluados, que está por encima incluso de dos de los últimos cuatro años en términos de cobertura”, enfatizó Cataldo.

En esa línea, explicó que el presente año se realizará una reprogramación de 156 de 6.030 establecimientos educacionales a nivel nacional, siendo más baja que el año anterior donde fueron 162 de las más de 6.000 escuelas.

“La validez del Simce no está en cuestión, tenemos que cuidar un instrumento que es positivo para el país, que ha sido parte de una política pública que lleva décadas de desarrollo, y yo no creo ni estoy disponible para que por razones ajenas a las del sistema educativo, yo quiero decirlo así, ojalá no se electoralice esto, ni se ponga en cuestión un proceso que ha ocurrido dentro de la regularidad de lo que ocurre todos los años", advirtió el ministro.

El rol del Mineduc

Respecto al rol que cumple el Ministerio de Educación (Mineduc) en torno al proceso, el secretario de Estado apuntó que “nosotros somos responsables de la mirada completa o global, por decirlo de alguna forma, del sistema, ¿no? Pero recordemos que hace más de 12 años Chile tomó una decisión".

“La decisión fue construir un sistema de aseguramiento de la calidad que distribuyó responsabilidades que antes estaban exclusivamente concentradas en el Ministerio de Educación. La responsabilidad de evaluar se la entrega una institución que nace hace más o menos 12 años, que es la Agencia de la Calidad de la Educación”, añadió.

Cataldo precisó que si bien es la agencia quien evalúa, es el Mineduc quien tienen la “iniciativa legal”. “Por tanto, si tú me preguntas desde el punto de vista administrativo, la responsabilidad del Ministerio es de la Agencia, en estricto rigor. Y eso es así. Quien licita, quien adjudica, quien responde, quien lleva adelante el proceso es la Agencia”, explicó.