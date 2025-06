Cataldo y oficio a los SLEP tras paro: “No me corresponde opinar sobre las decisiones de Contraloría, me corresponde acatarlas”

Como un “sabor amargo” de boca calificó esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, frente a la paralización de 48 horas que realizó el gremio docente la semana pasada, luego de que acusaran como “insatisfechas” las respuestas del Ministerio de Educación frente a su agenda corta, petitorio de seis puntos en donde se abordan temas desde una nueva ley de titularidad hasta la oficialización del dia de Profesor “como un dia sin clases ni estudiantes”.

Consultado sobre el tema en conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado reiteró que las conversaciones aún se estaban desarrollando, y que la voluntad de continuar dialogando con el profesorado están, sin embargo el gremio convocó al paro incluso antes de iniciar una de las reuninones programadas con Mineduc.

Asimismo, Cataldo explicó que perder clases para los estudiantes es muy perjudicial, especialmente con la recuperación que se está intentado hacer post pandemia.

“Creo que perder clases, lo he dicho antes, no es algo agradable, no es algo positivo. Me parece que post pandemia -esto siempre ha sido así- pero post pandemia ha sido muy evidente que el recuperar la normalización de las clases, el asegurarnos que los niños vayan y cumplan con la jornada escolar, ha sido una de las garantías de la recuperación de aprendizajes que hemos tenido”, afirmó.

Si bien acusan desde el gremio que el avance en esta agenda corta es muy lento, apuntó, a su juicio “no es una condición”.

“A mi juicio hay una voluntad de parte del Ejecutivo de tener esta conversación con los profesores. Adherimos a una parte significativa de los puntos que están en la agenda, estamos de acuerdo en los problemas de violencia, estamos de acuerdo en distintos aspectos que tiene la agenda” apuntó.

“Se está trabajando, la subsecretaria lleva una agenda de trabajo con ellos bien intensa”, añadió.

Oficio a los SLEP

Por otra parte, y en cuanto al oficio de la Contraloría General de la República a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para detallar los descuentos por el paro docente, el titular de Educación expresó que en esto “estamos frente a una discusión jurídica respecto a circulares que ha sacado en los últimos días por esta movilización, que tiene que ser resuelto a la luz de los dictámenes que están vigentes”.

“Hay un tema de interpretación jurídica que se está desarrollando para instruir también al sistema cómo tiene que proceder, sobre todo al sistema de administración pública, que es la que está sujeta a la Contraloría General de la República”, explicó.

Consultado asimismo sobre esto y sobre que el Colegio de Profesores acusara una “operación política” contra los derechos laborales, Cataldo fue claro en señalar que no le corresponde entrometerse en los diseños de cualquier organización vinculada al área de educación, porque hay autonomía.

“No opino sobre las decisiones de los asistentes de la educación, no opino sobre las decisiones de los jardines infantiles, de las trabajadoras. Sí discutimos y harto, ¿no? Yo no sería tan audaz porque, por otro lado, la Contraloría tiene un rol. A mí no me corresponde opinar sobre las decisiones de la Contraloría, me corresponde acatarlas como Ministro de Educación“, afirmó.

En este sentido, Cataldo expresó que “sin duda que prohibir la movilización por principio, yo creo que es algo muy riesgoso y que atenta contra la democracia. Al mismo tiempo, creo que el uso irracional o sin sentido de la herramienta de la movilización también pone en riesgo la legitimidad de la herramienta en un Estado de Derecho”