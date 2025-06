Gremio docente inicia paralización de 48 horas acusando que respuesta del gobierno a su agenda corta es “insuficiente”

Esta jornada y a nivel nacional comenzó el paro docente convocado por 48 horas por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, acusando que las respuestas por parte del Ministerio de Educación a los seis puntos de su denominada Agenda Corta son “insuficientes”.

Según han anunciado desde el gremio, para este primer día de paralización a lo largo de Chile los docentes realizarán diversas actividades como marchas (Viña del Mar, Talcahuano, Temuco), Caravanas (San Javier), una Mateada en Lebu, Asambleas y charlas especialmente de la Ley Karin respecto al acoso, hostigamiento y agobio.

Para mañana jueves 5 por otra parte, está convocada una marcha docente en Valparaíso, cuyo acto principal se efectuará a las 11.30 horas en Av. Pedro Montt con Av. Argentina, y en la cual están convocados profesores de todas las regiones del país.

Desde el gremio docente han señalado que tienen confirmado buses desde el norte grande como es la Región de Atacama, específicamente Copiapó y del sur desde la Isla de Chiloé, Región de Los Lagos, pasando por las demás regiones intermedias, por lo que estiman que habrá una asistencia masiva de profesores.

Al respecto, el presidente nacional del gremio cocente, Mario Aguilar emplazó al gobierno a dar respuestas concretas a la agenda corta de los docentes.

“ Aún no tenemos respuestas satisfactorias por eso es esta movilización de 48 horas. Son seis puntos que estamos planteando en la agenda corta y hasta ahora las respuestas son insuficientes ”, afirmó.

“Han habido algunas respuestas del gobierno en ciertos temas, pero no lo que nosotros consideramos necesario. Se llama Agenda Corta porque precisamente están los más urgentes y precisamente esos no han tenido respuestas”, añadió.

En esta línea, el líder gremial advirtió que en caso de no obtener respuesta, el siguiente paso es un paro indefinido.

“Nosotros no queremos eso, por lo que llamamos al gobierno que entienda que los temas que estamos planteando son de necesidad urgente y por lo tanto necesitamos respuestas concretas”, sostuvo.

Cataldo critica movilización y defiende avances de agenda corta: "Estamos en pleno diálogo, la mesa no ha terminado”

Por parte del Mineduc, esta jornada el ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, fue crítico de la movilización, apuntando que la definición del paro de 48 horas el gremio lo decidió antes de entrar a la última reunión que sostuvieron con el ministerio.

“Por lo tanto, me parece muy extraño que hayan planteado que no habían avances considerando que la reunión aún no ocurría ”, afirmó. “Había una decisión ex ante, una determinación previa, que me imagino es parte de un diseño político que yo no comparto”.

Asimismo, el ministro sostuvo “hay avance sustantivo en la mayor parte de los temas” de la agenda corta del gremio, y que además “no requieren una presión para encontrar voluntad política de este gobierno y de este ministro”.

“Y lo digo con esa claridad, porque muchos de los temas que están contenidos en su agenda corta, son compartidos, entre ellos, por ejemplo, los temas de violencia”, afirmó.

Perder clases, acusó, es muy costoso para el país, “y no es costoso en recursos, es costoso en lo que significa que los niños pierdan 48 horas de clase, que significan horas de matemática, horas de lenguaje, horas de educación física, horas de estar protegidos, horas de alimentación, es decir, tiene muchas consecuencias que son muy nefastas”.