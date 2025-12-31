Cathy Barriga afirma que la Fiscalía le propuso un acuerdo para no ir a juicio: “Rechacé porque soy completamente inocente”

Durante la mañana de este miércoles, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a la acusación presentada por la Fiscalía en su contra, señalando que le habían propuesto llegar a un acuerdo, el cual ella rechazó.

A través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Barriga afirmó que “yo he sido súper súper respetuosa de este proceso legal durante años, no me he referido públicamente, he guardado silencio y que las cosas tengan que realizarse donde se deben hacer. Pero en esta oportunidad quiero comentarles que a mí la Fiscalía me propuso llegar a un acuerdo para no ir a juicio”.

Según detalló, el acuerdo consistía en reconocer alguno de los hechos que se le están imputando. “Rechacé porque soy completamente inocente de los hechos que se están imputando y es por eso que viene la preparación de un juicio o viene un juicio, porque es ahí donde se puede demostrar mi inocencia”.

Cabe recordar que, luego de casi dos años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó una acusación por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible contra la exalcaldesa.

En sus redes sociales, Barriga además mencionó que “es lamentable, nuevamente, como algunos líderes de opinión, más que medios de comunicación, porque las personas yo creo que somos responsables de lo que decimos, nuevamente hablen condenando antes de. Esto es una investigación”.