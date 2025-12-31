SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cathy Barriga afirma que la Fiscalía le propuso un acuerdo para no ir a juicio: “Rechacé porque soy completamente inocente”

    La exalcaldesa de Maipú detalló que el acuerdo consistía en reconocer algunos de los hechos que se le imputan. "Rechacé porque soy completamente inocente", señaló.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este miércoles, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a la acusación presentada por la Fiscalía en su contra, señalando que le habían propuesto llegar a un acuerdo, el cual ella rechazó.

    A través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Barriga afirmó que “yo he sido súper súper respetuosa de este proceso legal durante años, no me he referido públicamente, he guardado silencio y que las cosas tengan que realizarse donde se deben hacer. Pero en esta oportunidad quiero comentarles que a mí la Fiscalía me propuso llegar a un acuerdo para no ir a juicio”.

    Según detalló, el acuerdo consistía en reconocer alguno de los hechos que se le están imputando. “Rechacé porque soy completamente inocente de los hechos que se están imputando y es por eso que viene la preparación de un juicio o viene un juicio, porque es ahí donde se puede demostrar mi inocencia”.

    Cabe recordar que, luego de casi dos años de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó una acusación por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible contra la exalcaldesa.

    En sus redes sociales, Barriga además mencionó que “es lamentable, nuevamente, como algunos líderes de opinión, más que medios de comunicación, porque las personas yo creo que somos responsables de lo que decimos, nuevamente hablen condenando antes de. Esto es una investigación”.

    Más sobre:Cathy BarrigaFiscalíaMaipúJuicio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza

    Ministra de Minería: “Nadie puede discutir las características técnicas” del nuevo directorio de NovaAndino Litio

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Codelco avanza en el financiamiento para descarbonizar toda su matriz energética al 2030

    Lo más leído

    1.
    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas y desiste de Patricia Muñoz

    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas y desiste de Patricia Muñoz

    2.
    Detienen a sujetos que robaban a turistas argentinos en autopista Los Libertadores: pinchaban neumáticos para obligarlos a detenerse

    Detienen a sujetos que robaban a turistas argentinos en autopista Los Libertadores: pinchaban neumáticos para obligarlos a detenerse

    3.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    4.
    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile
    Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cathy Barriga afirma que la Fiscalía le propuso un acuerdo para no ir a juicio: “Rechacé porque soy completamente inocente”

    Ministra de Minería: “Nadie puede discutir las características técnicas” del nuevo directorio de NovaAndino Litio
    Negocios

    Ministra de Minería: “Nadie puede discutir las características técnicas” del nuevo directorio de NovaAndino Litio

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Codelco avanza en el financiamiento para descarbonizar toda su matriz energética al 2030

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026
    Tendencias

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja
    El Deportivo

    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

    Alivio para Manuel Pellegrini: Mbappé se lesiona y no jugará por el Real Madrid ante el Betis

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra
    Mundo

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina