SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    El arquitecto tiene un litigio pendiente en la que el Estado pide la restitución de $12 millones. Esto por presuntamente obtener remuneraciones de manera indebida mientras se encontraba ejerciendo como consejero del MOP. El futuro secretario de Estado ya contestó la demanda y presentó observaciones a la prueba.

    Por 
    Tomás Gómez
    MARIO TELLEZ

    Fue el 2 de junio de 2025 cuando el Fisco -representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- decidió interponer una acción civil contra el arquitecto y recientemente confirmado ministro de Vivienda, Iván Poduje, para que restituya $12.381.300 que habría adquirido indebidamente mientras ejercía funciones como consejero del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Los hechos se remontan al 16 de julio de 2020. En esa fecha, Poduje renunció voluntariamente a su cargo como académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Casi tres meses después, el arquitecto volvió a ser docente, pero ahora de la Universidad Mayor, donde empezó a ejercer sus funciones el 1 de octubre.

    En el periodo de casi tres meses donde no ejerció como académico, según la demanda del CDE, Poduje siguió realizando labores en el Consejo del MOP -en el cual ejerció desde el 25 de agosto de 2014 hasta el 1 de enero de 2022-, lo cual, según argumenta el CDE, produjo que el nuevo ministro de Vivienda obtuviera remuneraciones de manera indebida, pues es un requisito para el cargo de consejero ser académico de una facultad de arquitectura.

    “Como se puede apreciar, el demandado no cumplió con el requisito de ser académico de una facultad de arquitectura entre el 16 de julio de 2020 y el 1 de octubre de 2020, periodo en el que se celebraron al menos tres sesiones del Consejo de Concesiones en las que el demandado participó. A saber, el 24 de julio de 2020, el 20 de agosto de 2020 y el 30 de septiembre de 2020″, precisa la acción civil del abogado Marcelo Chandía, quien en este caso representa al CDE.

    La contestación de Poduje

    En julio del año pasado La Tercera dio a conocer esta demanda y en esa oportunidad Poduje afirmó que la cifra que alega el CDE es inferior y que además el motivo del litigio no es tal. “Me cambié de universidad y se demoró el nuevo contrato en estar vigente. Y esos son los tres meses que el MOP objetó, pero nosotros no estamos de acuerdo”, aseguró el arquitecto en aquel momento.

    Por lo mismo el ministro que asumirá el 11 de marzo contó que rechazó el convenio que propuso el CDE, organismo que sugirió pagar el monto en 20 cuotas sin intereses ni multas: “El trabajo fue realizado y nunca perdí mi condición de profesor de arquitectura. Solo se demoró el nuevo contrato, por lo queno corresponde descontar nada”.

    Es por esa razón que Poduje, quien es representado por el abogado Javier Rozas, contestó el pasado 29 de julio a la demanda del Fisco. En sus descargos, la defensa del nuevo ministro detalla que, si bien es cierto que Poduje renunció a su cargo como académico en julio, nunca fue destituido de su calidad de consejero, por lo que “solamente observando los hechos relatados por el mismo demandante, salta a la vista lo insostenible que es demandar a alguien para que devuelva los honorarios pagados en virtud de un cargo que ejerció plenamente durante el período por el que se reclama la devolución de dichos honorarios”.

    En la réplica de Poduje se precisa que “la facultad de remover a un consejero es exclusivamente del ministro de Obras Públicas y no de otra autoridad, por lo que, al estar en el ejercicio de su cargo, el señor Poduje tenía derecho al pago de los honorarios”.

    La defensa además sostiene que “es a lo menos curioso que el CDE alegue que mi representado ha tenido un enriquecimiento sin causa y que, al mismo tiempo, reconozca que participó en las sesiones del Consejo de Concesiones del MOP del 24 julio, 20 agosto y 30 septiembre de 2020, cumpliendo sus funciones de consejero. La contradicción del CDE es evidente”.

    Por todo esto, Rozas pide en la réplica que se rechace “en todas sus partes, la demanda interpuesta por el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, con una expresa condena en costas”.

    Tanto Poduje como el Fisco esperan una resolución frente al caso, pues la demanda aún se encuentra en tramitación por el juez Nicolás Martínez en el 11º Juzgado Civil de Santiago. La causa ya pasó por el término probatorio e incluso Rozas ingresó observaciones a la prueba presentada. La Tercera intentó contactarse con Rozas, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.

    Más sobre:Ivan PodujeMinisterio de ViviendaFiscodemanda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    La renuncia del coordinador reabre dudas sobre el futuro de la reforma de salud

    El vínculo que une a Squella y Steinert, la elegida por Kast para ser su rostro en el combate contra el crimen organizado

    FA entra en estado de alerta ante la arremetida de los futuros ministros de Kast contra Boric

    María Paz Arzola (Ind): las definiciones de la futura ministra de Educación sobre el FES

    Lo más leído

    1.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    2.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    3.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    4.
    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    5.
    Caso de trauma ocular del 18-O: tribunal condena al Fisco a pagar $20 millones por actuar desproporcional de Carabineros

    Caso de trauma ocular del 18-O: tribunal condena al Fisco a pagar $20 millones por actuar desproporcional de Carabineros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén
    Chile

    Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”
    Negocios

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    El dólar se desploma y cae a su menor nivel en más de un año ante creciente incertidumbre política entre EE.UU. y Europa

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
    El Deportivo

    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán
    Cultura y entretención

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”
    Mundo

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Trump promete a Silicon Valley aprobar en sólo tres semanas la construcción de sus propias plantas nucleares para alimentar la IA

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar