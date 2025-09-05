Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Un violento ataque se registró la noche del jueves en la comuna de Huechuraba, en el sector norte de la Región Metropolitana.

Cerca de las 23.00 horas, personal de Control de Orden Público concurrió hasta las inmediaciones de la 54ª Comisaría de Huechuraba, puesto que había un grupo de personas lanzando objetos contra el recinto.

Desde la Fiscalía Centro Norte señalaron que “un grupo como de 200 personas aproximadamente se encontraba lanzando diversos elementos contundentes a personal de Carabi neros, incluso disparos se escucharon “.

En consecuencia, funcionarios del COP de carabineros concurrieron al lugar para “apaciguar estas protestas o manifestaciones”.

En las labores de despeje se detuvo a una joven de 18 años , se trata de una ciudadana chilena “que había sido vista por personal policial lanzando piedras y botellas de vidrio a los carabineros”, precisaron desde Fiscalía.

La joven pasará a control de detención este viernes por el delito de desórdenes públicos.

La situación se normalizó cerca de las 3.00 de la madrugada. Según se informó, ninguna persona habría resultada lesionada por este hecho, aunque un carro policial terminó con diversos daños por los elementos contundentes que le fueron arrojados.