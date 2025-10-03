SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cercano a Campos, experto en lavado y con perfil técnico: las razones de Valencia para elegir a su primer fiscal Supraterritorial

El fiscal nacional optó por Miguel Ángel Orellana para ser el encargado de estrenar esta nueva Fiscalía con competencia en todo el país. El persecutor tenía buena evaluación de otro hombre fuerte del Ministerio Público, el exfiscal Eugenio Campos, con quien investigó el millonario fraude en Carabineros.

Por 
María Catalina Batarce
 
Juan Manuel Ojeda

Minutos faltaban para las 18 horas del jueves 2 de octubre cuando desde el equipo de comunicaciones de la Fiscalía Nacional se confirmaba una decisión que el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, había tomado bajo completo hermetismo y de la cual solo un grupo muy reducido tenía conocimiento.

Tras varios análisis, el máximo persecutor había optado por el fiscal de Alta Complejidad Oriente Miguel Ángel Orellana, para liderar la recién creada Fiscalía Supraterritorial.

Dada la trascendencia del hecho, según comentaron fuentes que estuvieron al tanto del proceso, Valencia se lo quiso informar directamente a sus fiscales regionales. Así, minutos después de que se liberara el comunicado de prensa con los antecedentes, escribió en el grupo de WhatsApp que comparten para informar que Orellana era el elegido.

De acuerdo con altos personeros del Ministerio Público consultados por La Tercera, dicho persecutor -con más de 20 años de trayectoria en la institución- se posicionó tempranamente como uno de los favoritos de Valencia para ocupar el puesto, liderando una suerte de quina de funcionarios que se alejaba bastante de las opciones que habían trascendido como eventuales seleccionados.

Antes de la dignación, en la Fiscalía Nacional se comentaba que lo más probable es que el primer jefe de la Supraterritorial no sería uno de los fiscales regionales que habían sonado las últimas semanas y entre quienes estaba Héctor Barros, Mario Carrera, Roberto Garrido, Trinidad Steinert y Juan Castro Bekios. Hace semanas que Valencia se había inclinado por quien ha hecho noticia al liderar las indagaciones de Factop y el caso Audio.

Prueba de ello, cuentan fuentes de la Fiscalía Nacional, es que solo esperó a que la nueva ley se publicara en el Diario Oficial -lo que ocurrió la tarde del 1 de Octubre- para comunicar su decisión.

Con ese trámite -que en la práctica implica que comienzan a correr los plazos para la instalación y puesta en marcha de la unidad- Valencia convocó tanto a Orellana como a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, a sus oficinas a eso del mediodía del jueves, con quienes se reunió por separado.

Ahí se hicieron las comunicaciones formales y se dictaron las primeras tareas, aunque será recién el próximo 5 de enero que el persecutor dejará las dependencias de calle Los Militares para iniciar sus nuevas labores.

¿Por qué Orellana?

Quienes conocieron de cerca la decisión del fiscal nacional aseguran que Valencia tenía buenas referencias de Orellana desde antes de asumir a la cabeza del Ministerio Público.

El cargo, comentan desde la institución, se lo fue ganando de forma progresiva. Se le define como persecutor con un perfil técnico y “muy institucional”. El máximo persecutor, agregan las mismas fuentes, relevó que fuera un profesional “serio y sobrio”, con una larga experiencia en causas de drogas y casos complejos ligados a lavado de activos y corrupción.

Desde la perspectiva más humana, transversalmente se le destaca como una persona de “muy buen trato” que se ha validado con su experiencia. “Es muy correcto”, comentan entre los fiscales, junto con agregar que “sabe liderar equipos”.

Otra de las razones que hicieron que la balanza se inclinara a favor de Orellana fue su cercanía con el exfiscal Eugenio Campos quien actualmente es el director de la Unidad Anticorrupción. Campos, con el tiempo, ha ido ganando terreno dentro del equipo de Valencia y se ha posicionado como una de las voces más influyentes.

Orellana y Campos junto al equipo que investigaba el fraude de Carabineros.

Fuentes de la Fiscalía comentan que Campos tiene una buena evaluación de Orellana desde hace casi 10 años, cuando en 2017 lo sumó al equipo que lideró cuando estaba a cargo de la indagatoria por el millonario fraude en Carabineros.

El salto a los casos de primera línea ocurrió con la indagatoria que cayó sobre los exaltos mandos de la policía uniformada. Desde ahí se ha especializado en el delito de lavado de activos. También ha cultivado buenas relaciones con el OS7 de Carabineros y con el tiempo su nombre se ha repetido en otras investigaciones de alto impacto. Además de ser el persecutor de Hermosilla es el fiscal del Rey de Meiggs, ha desbaratado organizaciones criminales de Macul, también en sus manos han caído causas de barras bravas y lidera el juicio contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

En el gobierno la nominación también fue comentada y fuentes del Ejecutivo valoraron el nombre de Orellana. En La Moneda reconocen su trayectoria y desempeño, pero sobre todo el hecho de que tiene “calle de fiscal” y no es un administrativo o funcionario de escritorio.

Entre fiscales regionales que han comentado la designación, aseguran que, implícitamente, constituye una suerte de reconocimiento a equipos de la Fiscalía Regional Oriente.

Más sobre:Fiscalía SupraterritorialMiguel Ángel OrellanaLa Tercera PMÁngel Valencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Bancos Bice y Security concretan primeros despidos de trabajadores fuera de altos mandos en medio de la fusión

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión

Incomodidad DC por aborto opaca anuncio programático de Jara

Familias aisladas, crecida de ríos y alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera: intenso sistema frontal en Aysén

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei se distancia de dichos de Kast por alusión de Boric en cadena nacional

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei se distancia de dichos de Kast por alusión de Boric en cadena nacional

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión
Chile

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión

Incomodidad DC por aborto opaca anuncio programático de Jara

Familias aisladas, crecida de ríos y alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera: intenso sistema frontal en Aysén

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones
Negocios

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones

Bancos Bice y Security concretan primeros despidos de trabajadores fuera de altos mandos en medio de la fusión

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

El mensaje de Patricio Toledo en su proceso de recuperación tras sufrir un infarto
El Deportivo

El mensaje de Patricio Toledo en su proceso de recuperación tras sufrir un infarto

Con los vidrios rotos del auto de Juan Tagle: los clubes se molestan con ANFP y FIFA por las entradas del Mundial Sub 20

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026
Cultura y entretención

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas
Mundo

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Russell Vought, el “bulldog” del MAGA que busca usar el cierre del gobierno para despedir a “miles” de empleados federales en EE.UU.

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta