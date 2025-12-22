Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

Un total de 988 funcionarios de Carabineros, de los grados de cabos y sargentos de Orden y Seguridad, que se perfeccionaron durante dos años en las respectivas escuelas de suboficiales de Antofagasta, Concepción y Macul, vivieron su ceremonia de egreso al obtener el título de administración y gestión en seguridad pública.

El ministro de seguridad pública, Luis Cordero, el general director de Carabineros Marcelo Zapata y las más altas autoridades de la institución participaron de la ceremonia en la Región Metropolitana.

El director de la escuela de suboficiales Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa, coronel Gerardo Aravena Kompatzki, destacó en su discurso que, “no solo completaron con éxito el curso de perfeccionamiento de suboficial graduado, sino que además obtuvieron el título técnico de nivel superior en administración y gestión de seguridad pública”.

El director de la escuela resaltó que ese logro “refleja su compromiso con la excelencia y con el servicio a la comunidad”.

La ceremonia finalizó con las condecoraciones correspondientes a la primera antigüedad y el mejor compañero del curso de perfeccionamiento.

Con esto, casi mil suboficiales graduados estarán esta Navidad cumpliendo servicios en diferentes unidades operativas del país.