Chile es el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica: verdadero ✅

Durante su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric, abordó la política salarial del país y destacó un nuevo hito.

En medio de sus anuncios económicos, afirmó que con las alzas que ha tenido el sueldo mínimo durante su gobierno, Chile se “posiciona como el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica”.

La frase del mandatario se enmarca en el reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que establece un alza del ingreso mínimo mensual a $ 529.000 a partir de mayo de este año, con un nuevo reajuste proyectado para enero de 2026 que lo llevará a $ 539.000.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, contempla aumentos de 3,6% y 1,9%, respectivamente, y será discutida esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó los antecedentes disponibles y pudo comprobar que la afirmación del Presidente es verdadera.

Según un análisis realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Chile lidera el ranking sudamericano de salario mínimo cuando se compara bajo el criterio de paridad de poder de compra (PPC), un indicador que ajusta los montos en dólares para reflejar el costo de vida en cada país.

De acuerdo a ese estudio, el salario mínimo en Chile equivale a US$ 1.138, superando a Ecuador (US$ 1.122), Paraguay (US$ 1.068), Bolivia (US$ 1.025) y Colombia (US$ 927). En toda América Latina, solo Costa Rica supera a Chile, con un ingreso mínimo ajustado de US$ 1.186.

Sin embargo, dicho informe también advirtió que el incremento del ingreso mínimo no ha estado acompañado por un aumento equivalente en la productividad. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, el salario mínimo en pesos creció un 48,4%, mientras que el nivel de precios lo hizo en un 22,5% y la productividad laboral permaneció estancada.

A pesar del liderazgo regional, Chile aún se encuentra entre los países con salario mínimo más bajo dentro de la OCDE. De los 32 países miembros que cuentan con un ingreso mínimo legal, solo supera a Colombia y México. En el extremo superior del listado están Reino Unido (US$ 3.793), Alemania (US$ 3.727), Irlanda (US$ 3.716) y Países Bajos (US$ 3.149).

En definitiva, los datos respaldan la afirmación del Presidente Boric: con el alza recientemente anunciada, Chile se converte en el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica.