“Chile estaría incentivando crímenes de guerra”: Comunidad Palestina critica intención del gobierno de fortalecer las relaciones con Israel

La Comunidad Palestina de Chile manifestó su preocupación ante las recientes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna a El Mercurio, respecto a la intención del gobierno de fortalecer las relaciones con Israel “en todo orden de cosas” .

A través de una declaración pública, la organización sostuvo que un eventual acercamiento en diversos ámbitos podría tener implicancias relevantes para la política exterior chilena, considerando el contexto internacional y las acusaciones que enfrenta el gobierno israelí en organismos multilaterales.

En el documento, la entidad afirmó que avanzar en esa dirección podría generar efectos complejos en el plano diplomático y jurídico para el país.

“De concretarse lo señalado por el canciller, Chile no solo estaría incentivando la continuidad de crímenes de guerra y lesa humanidad, sino que además se apartaría de una tradición histórica de política exterior basada en el respeto irrestricto al derecho internacional”, señala el escrito.

Cuestionamientos al rumbo de la política exterior

En el mismo tenor, la comunidad sostuvo que la diplomacia chilena ha mantenido históricamente una línea de acción centrada en el respeto de las normas internacionales, principio que -a su juicio- podría verse tensionado si se produce un giro en la relación bilateral con Israel.

En ese contexto, planteó que un cambio de enfoque no solo tendría implicancias políticas, sino también éticas y jurídicas para el Estado.

“Una redefinición de esta naturaleza plantea serios problemas éticos y jurídicos. Chile, en virtud de los diversos tratados internacionales que ha suscrito, incumpliría sus propias obligaciones, con las consecuencias legales y políticas que ello implica”, indican.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Asimismo, advierten que una mayor cooperación con el Estado israelí, especialmente en áreas sensibles, podría generar riesgos en el ámbito internacional.

“Estrechar vínculos en múltiples ámbitos con Israel, en especial en materia militar, mientras este es acusado de genocidio, tendrá no solo costos políticos y reputacionales, sino también jurídicos para el Estado y para los actores públicos y privados chilenos”, añade el documento.

Se mencionan también decisiones adoptadas por algunos países europeos en relación con sus vínculos con Israel, señalando que varios gobiernos han optado por limitar determinadas áreas de cooperación.

“No es casual que países como el Reino Unido, Francia, Países Bajos, España e Italia hayan decidido limitar su relación militar con dicho país ”, precisan.

Debate sobre la solución de dos Estados

La declaración también abordó las referencias del canciller a la llamada solución de dos Estados para el conflicto en Medio Oriente.

Desde la organización afirmaron que cualquier planteamiento en esa línea debe considerar el cumplimiento de la legalidad internacional como condición fundamental.

“La solución de dos Estados solo es viable mediante el cumplimiento efectivo del derecho internacional”, afirma el texto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu GOBIERNO DE ISRAEL

En ese sentido, recordaron que Chile reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2011, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, decisión que -según plantearon- se basó en el principio de ilegalidad de la ocupación de territorios palestinos como Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza.

“La única vía para alcanzar una paz justa y duradera exige el término incondicional de dicha ocupación y el pleno respeto de la legalidad internacional”, agregaron.

Llamado al gobierno a aclarar su postura

La organización concluyó su mensaje solicitando al Ejecutivo precisar el alcance de sus definiciones en materia de política exterior, particularmente respecto a su relación con el gobierno israelí.

“ Hacemos un llamado urgente al nuevo gobierno a clarificar su posición respecto de la vigencia del derecho internacional como eje de la política exterior chilena ”, subrayaron.

El documento también aludió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, consignando que actualmente enfrenta cuestionamientos en el ámbito internacional en relación con el conflicto en los territorios palestinos.