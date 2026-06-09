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    Chomali detalla planificación para construcción del nuevo hospital Carlos Van Buren: remarca que se ubicará en el centro de Valparaíso

    "De aquí a tres meses vamos a presentar el proyecto de la primera parte del master plan del hospital Carlos Van Buren al Ministerio de Desarrollo Social para obtener el PRC y con eso poder destrabar lo que ha estado trabado durante años", detalló la ministra de Salud.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Chomali detalla planificación para construcción del nuevo hospital Carlos Van Buren: remarca que estará ubicado en el centro de Valparaíso

    La ministra de Salud, May Chomali, detalló tras su participación en la Comisión de Salud del Senado este martes la planificación que tendrá el Ejecutivo para el proyecto del nuevo hospital Carlos Van Buren en Valparaíso.

    “Creo que ya hemos cerrado la etapa del diagnóstico y estamos todos de acuerdo que efectivamente aquí en la región tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de gestión y tenemos problemas de gobernanza. Yo creo que nadie discute eso y hemos pasado a la segunda etapa, que es la etapa de las soluciones”, comenzó detallando la secretaria de Estado.

    A lo que continuó: “Y esta etapa de las soluciones parte con que de aquí a tres meses vamos a presentar el proyecto de la primera parte del master plan del hospital Carlos Van Buren al Ministerio de Desarrollo Social para obtener el PRC (Plan Regulador Comunal) y con eso poder destrabar lo que ha estado trabado durante años para que se inicien todas las etapas del diseño y luego la construcción de, como les decía, esta primera etapa que es el centro diagnóstico y terapéutico para el hospital y con eso descongestionar el hospital y así poder seguir en los siguientes pasos”.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    En ese sentido, las autoridades no detallaron en este momento el lugar exacto donde se emplazaría el nuevo recinto, pero sí Chomali enfatizó que se realizaría “en el centro de la ciudad” y que se localizaría “en un lugar de fácil acceso para toda la comunidad”.

    Con ello esperan responder a las críticas frente a un eventual emplazamiento del nuevo recinto en terreno localizados en los cerros de la ciudad.

    Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló sobre el master plan que “va a permitir trasladar a terrenos privados, a través de una anexión más de 36.000 metros cuadrados para la atención abierta, y en los terrenos que van a ser desocupados del hospital Van Buren se va a permitir avanzar en mejoramiento”.

    Más sobre:SaludHospital Carlos Van BurenMay ChomaliManuel MillonesValparaísoSenado

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