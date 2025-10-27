Choque entre vehículo y furgón escolar deja a 12 niñas lesionadas en Recoleta

Un nuevo siniestro involucró a un furgón escolar la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

Según información preliminar, la colisión se produjo cerca de las 17.00 horas en la intersección de Avenida Dorsal con Santa Ana, donde un vehículo particular impactó con el transporte escolar que trasladaba a 12 niñas pertenecientes al Colegio María Teresa Cancino de la misma comuna.

Al respecto, el teniente de Bomberos Nicolás Tapia explicó que el accidente fue de carácter menor, aunque obligó a la presencia de equipos de emergencia en el lugar.

“Fue una colisión menor entre dos vehículos particulares, uno de ellos un furgón escolar con 12 niñas en su interior. Las menores resultaron con lesiones leves, solo contusiones. Dos de ellas fueron trasladadas a un centro asistencial por temas protocolares”, detalló a Canal 13.

Respecto al conductor del vehículo particular, Tapia señaló que solo sufrió contusiones y que no hubo personas con lesiones de gravedad. En el sitio del suceso trabajaron Bomberos, Carabineros y personal del SAMU, quienes asistieron a las afectadas y controlaron el tránsito en la zona.

A una semana de fatal accidente

El hecho ocurre una semana después del fatal accidente del lunes 20 de octubre, también en la comuna de Recoleta, cuando dos delincuentes que huían tras un robo chocaron a gran velocidad contra un furgón escolar en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

En ese trágico suceso falleció Esteban Hermosilla (10 años), alumno de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, mientras otros cinco niños resultaron lesionados. El conductor del transporte y su hija también sufrieron heridas leves.

Ambos delincuentes involucrados en ese caso fueron detenidos y formalizados, quedando en prisión preventiva.