SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Científicos que probaron las bases para crear un futuro computador cuántico ganan el Premio Nobel de Física

El galardón fue otorgado conjuntamente a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantización de energía en un circuito eléctrico, realizado en un experimento hace 40 años.

Francisco CorvalánPor 
Francisco Corvalán

“Todavía estoy aturdido”, fue la primera reacción de John Clarke al recibir el codiciado llamado desde Suecia. Un experimento que realizó junto a dos estudiantes de posgrado hace cuarenta años fue motivo para que esta mañana fueran notificados como ganadores del Premio Nobel de Física. ¿La razón? Sentar las bases prácticas de la próxima revolución científica a través de la computación cuántica.

En 1984 y 1985, John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis realizaron una serie de experimentos con un circuito electrónico construido con superconductores, componentes que pueden conducir una corriente sin resistencia eléctrica. En el circuito, los componentes superconductores estaban separados por una capa delgada de material no conductor, una configuración conocida como unión Josephson.

Al refinar y medir todas las diversas propiedades de su circuito, pudieron controlar y explorar los fenómenos que surgían cuando pasaban una corriente a través de él. Juntas, las partículas cargadas que se movían a través del superconductor comprendían un sistema que se comportaba como si fueran una sola partícula que llenaba todo el circuito.

“No me imagino aceptando el premio sin ellos”, dijo Clarke en conversación con el equipo del Premio Nobel. Además elogió a sus colaureados, con quienes trabajó en un laboratorio en la Universidad de Berkeley, California, hace unos 40 años. Allí tuvieron numerosas conversaciones y el trabajo que finalmente condujo a sus descubrimientos galardonados con el Nobel. “Nos llevó mucho tiempo resolver todo esto. Nada de este trabajo habría sido posible sin ellos dos”, agregó el científico.

La mecánica cuántica permite que una partícula se mueva directamente a través de una barrera, utilizando un proceso llamado “efecto túnel”. Tan pronto como se involucra un gran número de partículas, los efectos de la mecánica cuántica generalmente se vuelven insignificantes. Los experimentos de los galardonados demostraron que las propiedades de la mecánica cuántica se pueden concretar a escala macroscópica, algo que existía solamente en la teoría, hasta que Clarke y su equipo lo pudieron comprobar de manera experimental.

“Hay unos descubrimientos anteriores a ese, décadas anteriores, que dice que algunos materiales que tienen electrones libres pueden formar lo que se conoce como material superconductor cuando se reduce la temperatura. Y eso hoy puede verse en muchas aplicaciones, como la resonancia magnética”, comenta Cristóbal Lledó, doctor en Física Cuántica del University College London e investigador posdoctoral del Departamento de Física de la U. de Chile.

En adición, el académico del Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor, Miguel Orszag, detalla que estos elementos superconductores que usan el efecto túnel pueden actuar como un bit cuántico, también conocido como qubit, el cual es un elemento fundamental para el futuro computador cuántico. “Entonces, lo que ellos descubrieron y trabajaron es precisamente este elemento para el futuro desarrollo de este computador, que todavía no existe, pero ya hay gran avance en la materia”, agrega.

Sebastián Michea, físico y académico del Instituto de Ciencias Aplicadas de la U. Autónoma, también destaca que el aporte hecho por los ganadores del Nobel, “sienta las bases para el desarrollo de la computación cuántica basada en superconductores, tecnología que hoy promete revolucionar campos como la medicina, la ciberseguridad y la inteligencia artificial al resolver problemas que son inalcanzables para los computadores tradicionales”.

Los galardonados también pudieron demostrar que el sistema se comporta de la manera predicha por la mecánica cuántica: está cuantizado, lo que significa que solo absorbe o emite cantidades específicas de energía.

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad. Foto: archivo / referencial.

Ariel Norambuena, académico del Departamento de Física de la Universidad Santa María, menciona algo curioso: este 2025 es el año internacional de la tecnología y las ciencias cuánticas, declarado por la ONU. Esto, porque se cumplen exactamente 100 años después de que aparecieron dos artículos científicos muy importantes para la mecánica cuántica. “Esto ha tenido repercusión en la parte de tecnología, así que está totalmente alineado con el año”, concluye el experto.

Los ganadores del Nobel para esta categoría son seleccionados por la Real Academia Sueca de Ciencias, y reciben un premio de 11 millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares), divididos en parte iguales.

En la edición anterior, el Premio Nobel de Física fue otorgado a los académicos de las universidades de Princeton y Toronto, John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton, respectivamente, quienes utilizaron herramientas que ayudaron a sentar las bases del poderoso aprendizaje automático actual, y que se ha vuelto importante para las grandes redes neuronales artificiales que se utilizan hoy en día.

Más sobre:Premio NobelNobelFísicaCuánticaNobel de FísicaComputación cuántica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Orellana afirma que Ejecutivo buscará revertir libertad condicional de agresor de Nabila Riffo

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

Fuerza de ventas de isapres suben 23% en el primer semestre y Cruz Blanca vuelve a tener vendedores

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Expresidente del CFA advierte que holguras fiscales hasta 2030 son “casi nulas”

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

3.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

La Moneda se despliega en la frontera norte en medio de debate electoral por migración ilegal
Chile

La Moneda se despliega en la frontera norte en medio de debate electoral por migración ilegal

Oficialismo ingresa acusación constitucional contra juez Ulloa y Suprema exige respeto recíproco entre poderes del Estado

Admisión 2026: gobierno revierte rechazo en comisión y Cámara aprueba proyecto que evita alza en puntaje de ingreso a pedagogías

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

Fuerza de ventas de isapres suben 23% en el primer semestre y Cruz Blanca vuelve a tener vendedores

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México
El Deportivo

Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México

Del retiro a una medalla de plata en el Mundial de Halterofilia: Arley Méndez renace con una gran actuación en Noruega

España derriba a Ucrania con la mínima diferencia y es el primer clasificado a cuartos del Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada
Mundo

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?