Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

A las 21.46 horas de este sábado, Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales el cierre de la estación Universidad Católica de la Línea 1, debido a disturbios que se registran en el exterior en el marco de la sexta conmemoración del estallido social.

La suspensión temporal se aplica nuevamente a pocas horas de que el servicio fuera interrumpido por el mismo motivo.

La empresa comunicó que los trenes no se detendrán en la referida estación.

A raíz de estas y otras manifestaciones, Carabineros llamó a las personas que se movilizan a través del transporte público a preferir los diferentes desvíos de tránsito a lo largo de la Alameda.

En la comuna de Providencia, elegir Av. Providencia con Manuel Montt, mientras que, en la comuna de Santiago, transportarse por Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Manuel Rodríguez.

En tanto, los desvíos de tránsito para todo tipo de vehículos rigen entre Av. Providencia y Eliodoro Yáñez al poniente y Libertador Bernardo O’Higgins con San Antonio al oriente.