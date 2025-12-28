Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

A las 19.42 horas de este domingo, Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales el cierre de las estaciones Manquehue, Hernando de Magallanes y Los Domínicos de la Línea 1, debido a la presencia de una persona en la vía.

Debido a lo anterior, la empresa comunicó que el servicio solo se encuentra disponible entre las estaciones San Pablo y Escuela Militar, del referido recorrido.

Cabe señalar que las combinaciones en la Línea 1 no se encuentran suspendidas.

En tanto, no se ha informado de un refuerzo del sistema de buses Red del transporte público producto de este suceso.