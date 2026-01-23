Cierre de campaña de Kast en el Movistar Arena costó $450 millones

Un total de $450.000.001 fue el costo que tuvo el cierre de campaña, en la antesala de la primera vuelta presidencial, en el Movistar Arena para José antonio Kast. Así quedó desprendido en el desglose del Servicio Electoral (Servel) de los gastos de los candidatos a las pasadas presidenciales y parlamentarias que enfrentó a José Antonio Kast (rep), Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (Chile Vamos), Franco Parisi (PDG), y Johannes Kaiser (PNL), entre otros.

Actualmente, esos montos se encuentran en revisión por parte del servicio con un plazo límite de abril de 2026. Así, por ejemplo, los gastos están desglosados en temas como brigadistas y voluntarios, registros de sedes y vehículos, contratación de medios digitales, gastos menores y aportes en especies estimables en dinero .

El gasto en el Movistar Arena fue consignado por Kast como “Evento Movistar” y estuvo a cargo de la sociedad Viba Producciones Spa -ligada a Claudia Barros Fuenzalida y Marcelo Victoria Walewrko-, que es una productora que entre otros eventos ha producido el Festival de Viña del Mar 2024.

El cierre de campaña de la exabanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que se realizó en el Estadio Santa Laura, tuvo un costo de $218.008.000. El evento estuvo a cargo de la productora Lion Producciones Spa, la que fue constituida el 2017 por Sebastián Araya y Esteban Araya, según el registro del Diario Oficial.

Otro gasto que registraron fue la “estrategia creativa” de Kast, a cargo de la sociedad The 975 Spa, por $149.180.001. Dicha sociedad está a cargo de Felipe “Yeti” Costábal, conocido creativo de la campaña de Kast y futuro director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

El proveedor Blue Digital también facturó por inversión en redes sociales: $434.516.049. Se trata de una empresa conocida en el rubro de las campañas políticas.

Como en campañas anteriores, Parisi destinó dinero a gente ligada a su streaming “Bad Boys”. Entre ellos $12.500.000 a la empresa Clickpro Spa, la que fue constituida en 2024 por Américo Rojas, autodenominado el “streamer oficial” de los Bad Boys.

En el apartado de medios digitales para la propaganda electoral figuran pagos de $5.123.131 de Mayne-Nicholls a Meta, compañía que aglomera a Facebook e Instagram. Así como un pago de $13.607.912 de Parisi a la filial de Meta de Irlanda y $92.410.638 de Kaiser a Google.