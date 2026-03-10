SUSCRÍBETE
    Nacional

    Cinco menores de edad detenidos tras el robo de dos vehículos en la Región Metropolitana

    Tras una serie de diligencias personal de Carabineros logró dar con los sujetos, y recuperar los vehículos sustraídos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Siete sujetos fueron detenidos, cinco de ellos menores de edad, tras participar en dos robos de vehículos durante la madrugada del lunes en la Región Metropolitana.

    El primero de los hechos se registró alrededor de las 1:10 de la madrugada en la comuna de La Pintana, cuando los sujetos solicitaron un servicio de transporte por aplicación, con el fin de sustraer el vehículo.

    Al momento de la llegada, el conductor fue amenazado con un arma de fuego y obligado a descender.

    Tras esto, alrededor de las 2:00 de la madrugada, los sujetos interceptaron a una pareja que se transportaba en un vehículo en el sector oriente de la capital, amenazándolos con armas de fuego y golpeando al conductor.

    Tras diversas diligencias y patrullajes realizados en distintos puntos de la Región Metropolitana por parte del Departamento SEBV de Carabineros, es que se logró ubicar ambos vehículos sustraídos y detener a sus ocupantes.

    Según detalló el Teniente Fabian Lagos, del Departamento SEBV, “el Departamento está realizando la continuidad de diligencia investigativa de este caso para seguir desbaratando esta organización criminal. Gracias a esto se ha logrado la incautación de distintos armas de fuego, teléfonos celulares y distintas especies que son de interés investigativo para dar continuidad con dicho proceso”.

    Según la investigación, los involucrados actuaban de manera coordinada y demostraban un alto nivel de organización pese a la corta edad de la mayoría de ellos.

