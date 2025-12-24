Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

El Ministerio de Educación (Mineduc) ha publicado oficialmente el calendario escolar 2026 para todas las regiones del país con las fechas clave que los estudiantes deben considerar para el próximo año.

El calendario, el cual fue diseñado teniendo en cuenta las particularidades de cada región, ha determinado que en todas las regiones del país el año escolar 2026 comenzará el lunes 2 de marzo, día en que ingresan los docentes para planificar el inicio de clases.

Por otra parte, el ingreso de los estudiantes de todos los niveles se realizará el miércoles 4 de marzo.

En cuanto a las vacaciones de invierno, desde Antofagasta hasta Los Ríos el receso comenzará el lunes 22 de junio y finalizará el viernes 3 de julio, con el retorno a clases previsto para el lunes 6 de julio.

Para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en tanto, las vacaciones de invierno iniciarán el lunes 13 de julio y se extenderán hasta el viernes 24 de julio, con retorno a clases el lunes 27 de julio.

La Región de Los Lagos establece sus vacaciones de invierno desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio, retomando las clases el lunes 20 de julio.

Para Aysén y Magallanes se contempla un receso de tres semanas, que comienza el lunes 29 de junio y finaliza el viernes 17 de julio, con retorno a clases el lunes 20 de julio, en atención a las particularidades territoriales y climáticas de cada zona.

Asimismo, se indica desde el Mineduc, cada comunidad educativa tendrá la posibilidad de determinar qué actividades académicas desarrollará en torno a las distintas conmemoraciones nacionales e internacionales.

“Estas deberán incorporarse en la planificación escolar, siempre en coherencia con el plan de estudios. Cuando una conmemoración ocurra en sábado o domingo, la comunidad podrá definir si la actividad se realiza el día hábil previo o el siguiente”, se indica.

Revisa en detalle en el sitio del Mineduc el calendario escolar específico para cada región: