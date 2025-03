Claudia Pizarro (DC) entra a disputar la AChM: “Delfino ha sido buena presidenta, pero le ha faltado escuchar otras voces”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), irrumpió en la carrera por la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) desmarcándose del diseño oficialista encabezado por Karina Delfino (PS). La edil, tras ser ungida por el grupo de alcaldes de la Democracia Cristiana, asegura que la actual conducción ha invisibilizado otras voces del municipalismo, defiende el derecho de la DC a representar al bloque en el directorio, y no descarta compartir el periodo con otras fuerzas, incluso con Gustavo Alessandri (Ind.-RN), el candidato de la oposición para el proceso eleccionario que comienza este miércoles. “Hago un llamado a la unidad de la centro-izquierda para que no sea la derecha la que termine liderando la AChM”, advierte.

¿Qué la motivó a levantar su candidatura?

Esto es la decisión de los votos suficientes que tiene la DC para disputar la presidencia. Estamos sumando más apoyos cada día y tiene que ver con la visibilidad que se le debe dar también a otras voces del municipalismo. Esa visibilidad, en lo que va de estos últimos dos meses, no ha existido, ha faltado escuchar otras posiciones al interior de la asociación y que son tan importantes.

¿Cómo evalúa la gestión de Delfino en la AChM y por qué usted debiera presidir la asociación en su lugar?

Karina Delfino ha sido buena presidenta, pero le ha faltado escuchar otras voces del municipalismo. En los últimos años el poder en la vocería de la AChM se ha concentrado demasiado, cuando los alcaldes representamos realidades muy diversas. No descarto seguir trabajando con ella, pero insisto: es necesario abrir el espacio a otras miradas y liderazgos. Creemos que podemos compartir periodos porque tanto el PS como la DC tienen la misma cantidad de alcaldes, entonces exigimos nuestro derecho en la presidencia porque también tenemos una cuota importante de alcaldes del país. La AChM ha perdido visibilidad. Es momento de recuperar su protagonismo y volver a impulsar con fuerza el municipalismo como motor de transformación local.

¿Considera que la administración de Delfino ha sido más pasiva en estos últimos meses?

No solo se debe a la gestión de Delfino: el municipalismo y la AChM han perdido protagonismo en los últimos años. A veces parece que los problemas de los municipios no se abordan con la misma fuerza que otros temas que se debaten en el Congreso. La chequera municipal sigue siendo el principal problema. Estoy dispuesta a negociar y, si es necesario, compartir el periodo para avanzar en este objetivo.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, dijo que el gobierno los escucha, pero no los toma en cuenta. ¿Comparte esa mirada?

No sé cuál ha sido la experiencia del alcalde Toledo, pero en mi caso sí me he sentido escuchada. He tenido reuniones con autoridades, he ido al Congreso a empujar la ley de seguridad municipal y hemos visto avances. El plan Calles Sin Violencia se ha ajustado porque se ha evaluado, y hay leyes nuevas como la de narcofunerales. Nosotros criticamos la baja dotación policial y en La Pintana tenemos más carabineros y vehículos. También logramos construir una comisaría en el sector norte de la comuna, con recursos municipales, siendo una de las comunas más pobres del país. Todo se demora, sí, pero eso es parte de una burocracia que debemos enfrentar. Aquí no todo depende del gobierno: también hay que tener capacidad de gestión, buscar alianzas público-privadas y seguir tocando puertas.

¿Cuál es su opinión del candidato que va por la oposición, Gustavo Alessandri (Ind.-RN)?

He tenido la oportunidad de conocerlo y creo que ha hecho un excelente trabajo en la AMUCh. Partió como una asociación pequeña y hoy ha logrado posicionarla, al punto de compararse con la AChM. Él representa a la derecha, y así lo asume, pero yo tengo la capacidad de conversar con todos los sectores políticos. Tengo credibilidad y transparencia, y estoy disponible para dialogar con quienes quieran votar por nuestra propuesta.

¿Se abriría a compartir periodo con él?

No me niego a nada, tenemos esa capacidad de conversar tanto con el PS como con los otros sectores. Estamos disponibles para conversar con todos sin lugar a dudas; partiría por conversar con la izquierda. Por eso hago un llamado a la unidad de la centro-izquierda para que no sea la derecha la que termine liderando la AChM.