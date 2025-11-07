OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Clausuran e instruyen sumario sanitario a supermercado chino en Santiago: vendían aves exóticas, tortugas y pulpos mal faenados

    El local vendía productos cárnicos no autorizados para la venta en Chile. Desde 2023 a la fecha la Seremi de Salud ha realizado más de 230 fiscalizaciones exclusivamente a este tipo de establecimientos. De este total, más de 130 han quedado con sumario sanitario.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, fiscaliza supermercado chino.

    El seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, junto a la Municipalidad de Santiago, clausuraron esta jornada un supermercado chino que expendía diversos productos como patos, pescados y mariscos, sin rotulación ni sellos de advertencia.

    “Hemos detectado en esta fiscalización situaciones graves como, por ejemplo, la venta directa a la ciudadanía de productos cárnicos que no están autorizados para su venta en nuestro país. Por ejemplo, aves exóticas, tortugas, productos del mar, pulpos que efectivamente no han sido debidamente faenados como se debe hacer para que puedan ser ingresados a nuestro país”, señaló al respecto el seremi.

    Por estas faltas graves, decretaron esta jornada la clausura del establecimiento, así como también el inicio de un sumario sanitario.

    Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, fiscaliza supermercado chino.

    Con esto, el local se expone a multas que pueden llegar a más de 60 millones de pesos.

    “Es fundamental recordar a la ciudadanía que siempre tienen que comprar los alimentos preparados en lugares autorizados, y nunca en el comercio clandestino ni en la vía pública”. advirtió la autoridad sanitaria.

    Asimismo, los alimentos siempre deben esar debidamente rotulados en español, así como también señalar su fecha de elaboración y vencimiento, y detallar los ingredientes.

    Ante cualquier incumplimiento, recordó la autoridad sanitaria, las personas pueden hacer la denuncia en oirs.misal.cl o en Salud Responde en el 600 360 77 77.

    Seremi de Salud RM, Gonzalo Soto, clausura supermercado chino.

    Más de 130 supermercados chinos con sumario sanitario

    Desde 2023 a la fecha la Seremi de Salud ha realizado más de 230 fiscalizaciones exclusivamente a este tipo de establecimientos que venden productos asiáticos. De ellas, más de 130 efectivamente han quedado con sumarios sanitarios, es decir, un 60% de estos locales no han cumplido con la normativa chilena.

    Asimismo, reiteró también el llamado a seguir estos consejos y así evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, sobre todo que ahora tenemos altas temperaturas.

    “Tenemos en nuestra región más de 120 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que van en lo que va del año. Son más de 600 personas enfermas y más de 50 personas que han sido hospitalizadas”, advirtió.

    Más sobre:NacionalSaludfiscalizaciónSeremi Salud RMMinsalSupermercado chino

