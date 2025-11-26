CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

En la mañana de este miércoles, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sorteó el orden en que aparecerán los candidatos en la franja electoral de la segunda vuelta presidencial, que se emitirá en un bloque diario de 10 minutos.

Luego del sorteo, se definió que el spot de José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, sea emitido primero a las 20.50 horas del domingo 30 de noviembre.

Luego, vendrá el turno de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara. La vocera de su comando, Gael Yeomans, destacó que “el n° 2 es parte también de nuestra campaña, así que creo que reafirma lo que hemos ido convocando durante este tiempo".

Asimismo, detalló que “nuestra franja está abocada a hablarle a las regiones, a cada uno de los ciudadanos, ciudadanas, a las familias del país también a los voluntarios".

Desde el equipo de José Antonio Kast no enviaron a un representante de su comando.