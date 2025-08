Codelco encargará auditoria internacional con expertos para determinar origen de fatal derrumbe en El Teniente

Este domingo, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, informó que encargará una auditoría internacional con los mejores expertos de geomecánica, geofísica, minería subterránea para obtener respuestas del origen del derrumbe de la mina El Teniente.

“Esta mañana recibí un tremendo encargo de nuestros brigadistas, me pidieron que como ellos habían hecho sus trabajos, yo tenía que hacer el mío y volver a poner a Codelco de pie”, comentó Pacheco.

Añadió que “a partir de ahora, lo que sigue es entender, asumir, aprender, revisar, cambiar lo que haya que cambiar, trabajar para que la seguridad sea cada vez más fuerte”.

“Es por eso que hoy a las 18:30 de la tarde he convocado una reunión extraordinaria al directorio de Codelco para que tomemos en conjunto decisiones. La principal será encargar una auditoría internacional con los mejores expertos que hay, no solo en geomecánica, geofísica, minería subterránea, si no también en procesos y protocolos de seguridad”, subrayó.

Sumó que “esa comisión investigadora con expertos internacionales reportará directamente al directorio y se hará cargo de ayudarnos a determinar qué es lo que hicimos mal”.

Pacheco indicó que “a partir de hoy empieza una etapa clave que es la investigación. Codelco ha colaborado activamente hasta ahora y lo seguirá haciendo con todo lo que sea necesario para esclarecer cada detalle de esta tragedia”.

Foto: Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Esto porque “somos los primero interesados en entender pronto lo que sucedió. Eso se lo merecen las familias que han sido afectadas por sus seres queridos y cada persona que trabaja en Codelco. También se lo merece esta empresa que es un orgullo para Chile a nivel mundial, primer productor de cobre y protagonista en el litio”.

Añadió que “los seis trabajadores que hemos perdidos no serán olvidados. Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Álex Araya, Jean Miranda, Carlos Arancibia y Moisés Pávez, honraremos su memoria con acciones concretas y con cambios que fortalezcan aún más nuestra cultura de seguridad".

El presidente del directorio de Codelco comentó también que “hoy, a las 14:00 de la tarde, ingresé a la mina. Ingresé a Teniente 7 para agradecerles al nombre del directorio, a nombre mío personal, de la administración y de todo Chile a los brigadistas que han dejado toda su capacidad y energía para ser posible este rescate".

“Esta emergencia nos recordó que la minería es un trabajo colectivo y así me lo expresaron hoy cuando me junté con lo brigadistas al interior de la mina. Esta situación a devastado el espíritu de cada uno de nuestros trabajadores”, detalló.

Por su lado, el gerente general división de la mina, Andrés Music, comentó que “este ha sido uno de los momentos más difíciles y dolorosos que hemos vivido en el último tiempo. Nuestro primer pensamiento está con las familias, con nuestros compañeros fallecidos. Compartimos su dolor”.

“No fue el desenlace que esperábamos, pero logramos llegar a ellos, traerlos. Esto con mucho respeto y con la dignidad que ellos se merecen”, sumó.

Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Denuncias sobre irregularidades

Más tarde, el presidente del directorio de Codelco, en diálogo con la prensa en el lugar, fue abordado sobre las acusaciones de algunos trabajadores de que podría haber ciertas irregularidades previas al accidente.

“Quiero hacerme cargo de eso. En primer lugar, ayer (sábado) estuvo el ministro del Trabajo y él, consultado sobre esto, informó que ellos no han recibido ninguna denuncia de ningún trabajador ni de nadie en relación a esto”, comentó.

“Nosotros hemos abierto una investigación que va a ser conducida por un órgano independiente de nivel internacional para determinar efectivamente si aquí se cometieron algunos fallos en nuestros protocolos”, sumó.

En esa línea, enfatizó que “como empresa tenemos la responsabilidad de gestionar esos riesgos y eso es lo que estamos haciendo y eso tiene que estar sometido a un proceso de continua revisión y mejoramiento y es por eso que vamos a crear esta comisión de auditores internacionales para que nos ayude a determinar dónde tenemos que mejorar o dónde cometimos faltas o errores”.

De igual manera, se le insistió en el punto y se le preguntó si él personalmente de las denuncias. “Yo nunca he recibido ninguna renuncia de ningún trabajador nuestro”, contestó Pacheco.

“Tenemos un sistema de denuncias anónimas, para que nadie arriesgue su trabajo, para todo tipo de acciones que puedan ser irregulares o cosas que los trabajadores quieran denunciar. Esas denuncias las procesamos a través de nuestra auditoría interna, que es una unidad que reporta directamente al directorio, no forma parte de la administración y no hemos recibido ninguna denuncia con nombre o sin nombre con este respecto”.

En ese marco, abordó las acusaciones de que un refugio habría estado con candado, sobre lo cual descartó tener antecedentes. “No hay ninguna información que acredite que esa bodega de herramientas, donde ellos guardaban herramientas y para consumir algunos alimentos, haya estado cerrada”, indicó. “Eso formará parte de la investigación que vamos a encargar”, dijo.

Responsabilidades entre jefaturas

Al ser consultado sobre si existe alguna jefatura a la que se le exija responsabilidad por la tragedia minera, Máximo Pacheco aseveró: “Quiero ser muy claro en esto: el objeto de la investigación es justamente eso y quiero dar garantías que de determinarse que aquí hubo responsabilidades por parte de algunos o alguno de nuestros ejecutivos, supervisores, directivos, vamos a aplicar las medidas correspondientes. Las máximas medidas”.

“Al estar en una actividad de riesgo como esta, la seguridad es un intransable”, esgrimió.

Sobre los plazos, dijo esperar a la reunión de este domingo y que dentro de la semana se pueda contactar a las personas que se tiene pensado invitar a la comisión y, posteriormente, entregar más detalles.