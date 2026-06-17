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    Colegio de Abogados abre investigación ética contra Zaliasnik por chats con Hermosilla en medio de nueva controversia interna

    La entidad gremial confirmó que recibió una denuncia formal contra el exconsejero y actual embajador de Chile en Israel, activando el procedimiento disciplinario contemplado en su Código de Ética.

    Por 
    Roberto Martínez
    Embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    El Colegio de Abogados confirmó este martes el inicio de una investigación ética contra el abogado y actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de recibir una denuncia relacionada con las comunicaciones que mantuvo con el penalista Luis Hermosilla.

    A través de una declaración pública, el Consejo General del gremio informó que la denuncia fue presentada el pasado viernes y que ya se dio curso a su tramitación conforme a los procedimientos internos establecidos.

    “En relación con informaciones de prensa de los últimos días y atendiendo a las inquietudes manifestadas por miembros del Consejo Directivo, confirmamos que el viernes pasado se ha recibido una solicitud de investigación sobre la conducta del exconsejero y asociado señor Gabriel Zaliasnik, a raíz de sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla”, señaló la institución.

    Asimismo, agregó que “en cumplimiento de nuestro deber institucional, se ha dado curso a esta denuncia, la que se tramitará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Disciplinario del Código de Ética”.

    Cabe señalar que la investigación interna se originó tras una denuncia presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien solicitó formalmente la apertura de un procedimiento ético contra Zaliasnik.

    A ello se sumó una carta firmada por una veintena de abogados colegiados, quienes pidieron una respuesta institucional clara por parte del gremio.

    En el documento, los firmantes sostienen que el Colegio de Abogados debe determinar si existen responsabilidades éticas y actuar con total transparencia, independientemente de la posición o influencia de los involucrados.

    Chats revelados reactivaron tensiones dentro del gremio

    La decisión del Colegio de Abogados surge luego de la publicación de reportajes que dieron a conocer conversaciones privadas entre Zaliasnik y Hermosilla, antecedentes que también motivaron la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

    El caso provocó una fuerte discusión al interior del gremio. Diversos consejeros manifestaron preocupación por el impacto institucional que podría generar que un abogado que integró hasta hace pocos días el Consejo Directivo aparezca vinculado a hechos que actualmente están siendo examinados por la Fiscalía.

    Zaliasnik presentó recientemente su renuncia al Consejo del Colegio de Abogados tras ser designado por el gobierno como embajador de Chile en Israel.

    Sin embargo, la difusión de los chats opacó su salida de la entidad y abrió un nuevo frente de debate respecto de la respuesta institucional que debía adoptar el gremio.

    Fiscalía abrió una investigación

    Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación luego de que parlamentarios socialistas presentaran antecedentes relacionados con las conversaciones divulgadas.

    La causa quedó radicada en la Fiscalía Regional de Valparaíso, que deberá determinar si los hechos revelados en los chats podrían constituir algún tipo de ilícito o si corresponden únicamente a materias de carácter ético o disciplinario.

    Más sobre:Gabriel ZaliasnikColegio de AbogadosLuis HermosillaNacional

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