Colegio de Profesores ante homicidio en escuela de Calama: “Nosotros los veníamos alertando desde hace mucho tiempo”

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, afirmó que ellos ya habían “alertado” de hechos de violencia, esto, tras la muerte de una inspectora tras ataque por parte de un estudiante al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, Región de Antofagasta.

“Queremos como colegio de profesoras y profesores expresar nuestro profundo dolor, nuestra consternación por el terrible hecho ocurrido en el liceo Lezaeta de la comuna de Calama. Esto es un hecho dramático, terrible, horroroso. Nunca debió llegarse a esta situación extrema como es que un profesional de la educación muera ejerciendo sus funciones de educadora”, sostuvo el presidente del gremio.

Añadiendo que es “inaceptable” y “muy triste” lo ocurrido, pero aseverando que “lamentablemente, nosotros los veníamos alertando desde hace mucho tiempo ”.

“Dijimos, más de una vez, va a llegar un momento en que ocurra un hecho dramático, terrible. Podemos llegar a tener muerte en los colegios, en algún colegio, porque la violencia está escalando. Y esta es una interpelación que hacemos ante esta dramática situación”, indicó Aguilar.

“Nosotros hemos dicho que la violencia y el problema de convivencia escolar es probablemente el más grave; así lo dijimos desde hace tiempo, el más grave hecho que está ocurriendo en el sistema escolar chileno. Y lo que requiere más urgente atención”, expresó.

Asimismo, llamó a las nuevas autoridades a que “hagan su trabajo”. “Se anunció en el gobierno pasado programas de salud mental que quedaron solo en anuncios”, acusó Aguilar.

“No podemos seguir así, no podemos seguir normalizando la violencia, no podemos seguir convirtiendo los colegios en espacios que ya no son seguros. Las familias chilenas tienen que enviar a sus hijos e hijas a los colegios y tener la certeza de que van a estar seguros y protegidos” agregó el presidente del Colegio de Profesores.